Омич не дождался признаний в любви и забил возлюбленную до смерти

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Омске следователи возбудили уголовное дело на 54-летнего мужчину, которого винят в смертельном избиении своей 52-летней возлюбленной.
Все началось с того, что еще 6 августа в одной из квартир дома на улице Берко Цемента, 2 было обнаружено тело жестоко избитой женщины. У погибшей эксперты зафиксировали закрытую-черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом затылочной кости.
«Буквально в тот же день было установлено, что к преступлению причастен сожитель погибшей, который жестоко избил женщину еще 2 августа», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Как оказалось, в тот день парочка устроила небольшой банкет с горячительными напитками. Во время застолья мужчина стал допытываться у своей пассии, любит ли она его. В ответ — тишина, вот омич и рассвирепел, накинулся на возлюбленную с кулаками и жестоко избил. Несколько дней омичка терпела боль и не обращалась за помощью к медикам и скончалась от травм у себя в квартире.
Между тем, как выяснил Город55, подозреваемый был неоднократно судим, в том числе, и за причинение тяжкого вреда здоровью в 2017 году. Тогда его жертвой также была убитая ныне женщина. За то рукоприкладство мужчина отсидел 4 года.