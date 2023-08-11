Омич не дождался признаний в любви и забил возлюбленную до смерти

Как оказалось, в тот день парочка устроила небольшой банкет с горячительными напитками. Во время застолья мужчина стал допытываться у своей пассии, любит ли она его. В ответ — тишина, вот омич и рассвирепел, накинулся на возлюбленную с кулаками и жестоко избил. Несколько дней омичка терпела боль и не обращалась за помощью к медикам и скончалась от травм у себя в квартире.