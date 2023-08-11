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Подозреваемый забил возлюбленную до смерти

Омич не дождался признаний в любви и забил возлюбленную до смерти

11 августа 2023, 09:12
Фото: 1MI
Подозреваемый забил возлюбленную до смерти
Женщина отказалась отвечать на вопрос, любит ли она своего кавалера.

В Омске следователи возбудили уголовное дело на 54-летнего мужчину, которого винят в смертельном избиении своей 52-летней возлюбленной.

Все началось с того, что еще 6 августа в одной из квартир дома на улице Берко Цемента, 2 было обнаружено тело жестоко избитой женщины. У погибшей эксперты зафиксировали закрытую-черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом затылочной кости.

«Буквально в тот же день было установлено, что к преступлению причастен сожитель погибшей, который жестоко избил женщину еще 2 августа», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Как оказалось, в тот день парочка устроила небольшой банкет с горячительными напитками. Во время застолья мужчина стал допытываться у своей пассии, любит ли она его. В ответ — тишина, вот омич и рассвирепел, накинулся на возлюбленную с кулаками и жестоко избил. Несколько дней омичка терпела боль и не обращалась за помощью к медикам и скончалась от травм у себя в квартире.

Между тем, как выяснил Город55, подозреваемый был неоднократно судим, в том числе, и за причинение тяжкого вреда здоровью в 2017 году. Тогда его жертвой также была убитая ныне женщина. За то рукоприкладство мужчина отсидел 4 года.

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