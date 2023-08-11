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Иллюстриция

Не опять, а снова. В Омской области «черное небо» становится нормой

11 августа 2023, 02:44
Фото: 1MI
Иллюстриция

В Омске снова продлен режим НМУ первой степени опасности

Режим НМУ первой степени опасности продлен до 11:00 11 августа.

Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Режим неблагоприятных метеоусловий на территории региона, начиная с 27 июля, действует уже больше двух недель.

В эти дни атмосферный воздух особенно подвержен рассеиванию вредных примесей.

Напомним, что недавно омичам рассказали о состоянии воздуха в прошлом месяце. Больше всего от выбросов страдали жители Советского и Кировского округов, там уровень загрязнения был самым высоким.

Ничего хорошего. Жителям Омска рассказали, чем они дышали в июле в период НМУ
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нму#Режим нму#Неблагоприятные условия#Метеорологи#Опасность#Примеси
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