Не опять, а снова. В Омской области «черное небо» становится нормой

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Updated Сегодня, 02:44
Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Режим неблагоприятных метеоусловий на территории региона, начиная с 27 июля, действует уже больше двух недель.
В эти дни атмосферный воздух особенно подвержен рассеиванию вредных примесей.
Напомним, что недавно омичам рассказали о состоянии воздуха в прошлом месяце. Больше всего от выбросов страдали жители Советского и Кировского округов, там уровень загрязнения был самым высоким.