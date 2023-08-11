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Лучшие районы Омска для проживания в частном доме

Лучшие районы Омска для проживания в частном доме

11 августа 2023, 08:06
Недвижимое имуществоЧастный домРейтинг районов
Фото: 1MI
Лучшие районы Омска для проживания в частном доме
Районы частных домов Омска есть в нескольких округах города. Какие из них считаются наиболее комфортными для проживания — разбираемся в этом материале.

Частные дома в Кировском округе

Кировский округ (район) Омска находится на западе города, на левом берегу Иртыша. Местные жители так и называют его — Левый Берег. В этой локации есть достаточно обширный частный сектор.

Какие здесь дома

В частном секторе Кировского района представлены разные дома — от самых простых деревянных частных построек, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, до современных и дорогих коттеджей.

В этом районе Омска можно купить частный дом для сезонного проживания, например, в качестве дачи, либо приобрести коттедж, приспособленный под круглогодичное проживание.

Стоимость покупки дома

Стоимость частных домов в Кировском районе Омска варьируется — она зависит от типа недвижимости, ее состояния, площади, наличия коммуникаций и необходимости подводить и подключать дополнительные инженерные системы.

Самый недорогой частный дом здесь, по данным на июль 2023 года, стоит 500 тысяч рублей. Это деревянная постройка, которая требует ремонта и вряд ли подойдет для постоянного проживания. Далее идут более дорогие частные дома, максимальная цена на рынке — 20 млн рублей за современный кирпичный коттедж с пристройками и большой частной территорией.

Удобство расположения Кировского района

Кировский район Омска считается наиболее протяженным — его территория пролегает вдоль Иртыша по направлению к югу от севера, составляет порядка 25 км. Частный сектор расположен на юге локации.

Транспортная доступность локации характеризуется как удовлетворительная. Отсюда можно добраться в любую точку Омска на личном, общественном транспорте. Однако ситуация становится более напряженной в связи с активным строительством новых многоэтажных домов.

Инфраструктура внутри района

В Кировском районе Омска сосредоточено несколько современных спортивных и развлекательных комплексов, дворцов культуры. Здесь есть торговые центры, магазины.

В достаточном количестве представлены также объекты социальной инфраструктуры — школы, детские сады, поликлиники как для взрослых, так и для детей.

Частные дома в Кировском округе Омска Частные дома в Кировском округе Омска
Частные дома в Кировском округе Омска
Фото: 1MI

Частные дома в Ленинском округе

Ленинский округ (район) занимает южную часть Омска. Он считается самым большим в городе, активно застраивается, однако часть локации по-прежнему занимает частный сектор с разными домами.

Какие здесь дома

В частном секторе Ленинского района Омска представлены как деревянные дома, построенные еще в период СССР, так и более современные коттеджи, прекрасно приспособленные под круглогодичное проживание.

Многие жители Омска, заинтересованные в проживании в частном доме, приобретают старые и ветхие дома, сносят их и возводят новые, более основательные и качественные постройки.

Стоимость покупки дома

В среднем стоимость частных домов в Ленинском районе Омска выше, чем в остальных округах города. Цены начинаются от 1 млн рублей за объект — в основном это стоимость старых частных домов, в ремонт и в реконструкцию которых необходимо вкладывать дополнительные средства.

Более современные, добротные частные дома в этой локации стоят дороже. Самый дорогой частный дом, по данным за июль 2023 года, стоил 12 млн рублей.

Удобство расположения Ленинского района

На территории Ленинского района Омска находятся крупный железнодорожный вокзал, а также речной порт, несколько производственных предприятий.

Транспортная доступность обеспечивается на хорошем уровне — главным образом за счет обилия заводов. Добраться в разные точки Омска можно на общественном транспорте либо на личном автомобиле.

Инфраструктура внутри района

В Ленинском районе Омска есть крупный развлекательный центр с кинотеатром, несколько дворцов культуры. Учебные заведения представлены техникумами, колледжами.

В локации есть несколько поликлиник, родильный дом, больница. В достаточном количестве имеются школы и детские сады, а также магазины, другие объекты инфраструктуры, необходимые для жизни.

Частные дома в Ленинском округе Омска Частные дома в Ленинском округе Омска
Частные дома в Ленинском округе Омска
Фото: 1MI

Частные дома в Октябрьском округе

Октябрьский район (округ) Омска занимает восточную часть города. В его структуру входит несколько микрорайонов, поселений. Он имеет статус промышленного центра Омска.

Какие здесь дома

В этой локации Омска есть свой частный сектор, в котором живут многие горожане. Эта часть города застраивается, в частности, ветхие частные дома сносятся, на их месте возводятся новые коттеджи.

Застройка частного сектора неоднородна — здесь сохранили еще советские дачи, также есть и современные двухэтажные и трехэтажные коттеджи, приспособленные под проживание круглый год.

Стоимость покупки дома

Минимальная стоимость частного дома в Октябрьском районе Омска — 600 тысяч рублей. По такой цене можно приобрести достаточно ветхий, устаревший с моральной и инженерной точки зрения частный дом. У собственника есть два варианта — полностью перестроить его или снести, чтобы возвести на участке новый частный дом.

Более современные частные дома в этой локации Омска стоят в среднем от 5 до 7 млн рублей. Это кирпичные жилые постройки, как правило, с собственными небольшими и ухоженными участками, подключенные к основным коммуникациям.

Удобство расположения Октябрьского района

С другими локациями Омска Октябрьский район связан сетью маршрутов общественного транспорта. Добраться до любой точки города легко, за исключением часов пик, когда движение становится более плотным и интенсивным.

Ситуация на дорогах ухудшается в микрорайонах, где ведется активное строительство жилья. В таких условиях нагрузка на дорожную сеть увеличивается.

Инфраструктура внутри района

В Октябрьском районе Омска есть несколько крупных стадионов, ипподром, современный комплекс для легкой атлетики.

В локации насчитывается несколько десятков детских садов, есть школы, несколько православных храмов. В достаточном количестве представлены магазины, торговые точки.

Частные дома в Октябрьском округе Омска Частные дома в Октябрьском округе Омска
Частные дома в Октябрьском округе Омска
Фото: pxhere.com

Частные дома в Советском округе

Советский округ (район) находится на севере Омска. Он характеризуется достаточно плотной застройкой, состоящей преимущественно из многоэтажных жилых домов, однако здесь есть и частный сектор.

Какие здесь дома

В частном секторе Советского района Омска можно найти разные дома — от самых простых деревянных, которые их владельцы используют по принципу дач, до современных кирпичных коттеджей. В таких домах омичи живут круглый год, нередко частные дома выбираются как альтернатива городским квартирам.

Современные дома в частном секторе этой локации Омска подключены к основным коммуникациям — обеспечивается водоснабжение, электроснабжение, есть газ, отопление.

Стоимость покупки дома

Цены на частные дома в Советском районе Омска варьируются от 700 тысяч до 12 млн рублей — это данные за июль 2023 года.

По минимальной цене в 700–800 тысяч рублей в этом районе Омска в частном секторе можно приобрести самый простой дом, который, вероятно, потребует внушительных вложений и ремонта. Более современные, приспособленные под комфортное проживание дома обойдутся дороже — их стоимость начинается от 5–6 млн рублей.

Удобство расположения Советского района

Транспортная инфраструктура Советского района развита на неплохом уровне. Его главная магистраль — проспект Мира, в начале которого построена новая автомобильная развязка. Проспект ведет к западу, так можно добраться до окраины Омска.

По проспекту Мира в Омске из Советского района можно доехать практически до любой точки города, в том числе, воспользовавшись автомобильной развязкой.

Инфраструктура внутри района

На территории Советского района Омка сосредоточено более 30 школ, в том числе несколько гимназий и лицеев с углубленным изучением отдельных дисциплин, более 40 детских садов.

В районе насчитывается более 10 библиотек, есть театры, досуговые учреждения, торговые центры, развлекательные комплексы, а также магазины, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры.

Частные дома в Советском округе Омска Частные дома в Советском округе Омска
Частные дома в Советском округе Омска
Фото: 1MI

Частные дома в Центральном округе

На территории Центрального района (округа) Омска сосредоточено несколько крупных производственных, культурных объектов. Это полноценный центр города с соответствующей застройкой, однако частный сектор занимает его определенную часть.

Какие здесь дома

В частном секторе на территории Центрального района Омска периодически в продаже появляются дома — как старые, построенные в 70-е и в 80-е годы, так и более современные коттеджи.

Современные частные дома в Центральном районе строятся из кирпича, древесины, здесь есть все необходимые для проживания коммуникации. По уровню комфорта они практически не уступают городским квартирам.

Стоимость покупки дома

Стоимость частных домов в Центральном районе Омска, как и в других локациях города, варьируется. Минимальная стоимость у старых и даже ветхих построек — от 500–600 тыс. рублей. Стоит учитывать, что это будет стоимость, скорее, участка, так как саму постройку придется сносить — вкладывать большие средства в ее реконструкцию подавляющее большинство покупателей считает нецелесообразным.

Более современные частные коттеджи в Центральном районе Омска стоят дороже — минимум 8 млн рублей. Самые дорогие частные дома в этой локации, по данным за июль 2023 года, стоят 15–16 млн рублей.

Удобство расположения Центрального района

Центральный район Омска расположен удобным образом относительно других городских локаций. Добраться до него можно из любого округа — на общественном, личном транспорте и даже пешком (из центра города).

Что касается транспортной ситуации, то она определенным образом осложняется — дороги Центрального района сильно загружены, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Инфраструктура внутри района

В Центральном районе Омска сосредоточены театры, учреждения искусства и культуры, торговые центры, спортивные комплексы и многое другое.

В достаточно большом количестве в Центральном районе Омска представлены объекты социальной инфраструктуры, в том числе поликлиники, образовательные учреждения, детские сады, больницы.

Как выбрать хороший дом для проживания в Омске

Выбор частного дома в Омске рекомендуется начинать с выбора конкретного района, подходящего для проживания. Важно учесть такие характеристики, как доступность инфраструктуры, ситуацию с транспортом, а также экологическую обстановку.

Сам частный дом важно выбирать с учетом того, в каких именно целях он приобретается. Если частный дом в Омске рассматривается как альтернатива квартире, то есть для постоянного проживания, имеет смысл ориентироваться на современные кирпичные дома с подведенными и подключенными коммуникациями. Важным критерием может стать и наличие частной территории — участка, его состояния.

Частные дома в Центральном округе Омска Частные дома в Центральном округе Омска
Частные дома в Центральном округе Омска
Фото: 1MI

В какое время года лучше покупать дом в Омске

Многие потенциальные покупатели частных домов в Омске предпочитают выбирать недвижимость летом, полагая, что в таком случае шанс адекватно оценить состояние объекта будет выше. В действительности в летние месяцы можно получить полное представление о состоянии участка, его ухоженности, благоустроенности дома.

В то же время некоторые покупатели приступают к выбору дома осенью или зимой. Они считают, что в конкретных климатических условиях можно дать частному дому более критическую и адекватную оценку, в том числе оценить состояние его коммуникаций.

Как правильно оформить дом в собственность

Для такой процедуры, как оформление частного дома в Омске в собственность, имеет смысл привлекать риелтора. Специалист, обладающий достаточными навыками и опытом, сможет проверить юридическую чистоту документов на недвижимость, наличие обременений. Кроме того, риелтор поможет составить и договор купли-продажи, внесет в него принципиально важные пункты.

Подписывать договор купли-продажи и оформлять частный дом в собственность можно в присутствии нотариуса, который выступит гарантом чистоты и законности сделки.

#Омск#Недвижимое имущество#Частный дом#Рейтинг районов#Недвижимость#Мнения
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