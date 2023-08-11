Хоценко привлечет федеральных экспертов для решения экологических проблем в Омске

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Глава региона намерен привлечь к решению экологических проблем региона федеральных экспертов и обновить состав совета по вопросам экологии. Сейчас совещательный орган при Губернаторе Омской области возглавляет председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
Виталий Хоценко обсудит с членами совета развитие национального проекта «Экология». В его рамках планируется осуществление перевода жилых домов на газовое или электрическое отопление, внедрение более экологичных моделей общественного транспорта, экологическая модернизация производств и мониторинг выбросов, сообщают в Правительстве области.
Также отмечается, что многие омские предприятия уже начали устанавливать системы автоматического контроля выбросов.
Важным также является вопрос перевода частного сектора с печного отопления на альтернативные виды топлива. Выбросы печного отопления отрицательно сказываются на качестве воздуха. На решение этой проблемы из федерального бюджета Омской области уже выделено финансирование.
Масштабная работа в регионе ведется по борьбе со свалками. В рамках национального проекта «Экология» свалку в Центральном округе ликвидируют уже в этом году. Работа на остальных ведется по графику и завершатся в 2024 году.
Одной из основных задач, помимо предыдущих, является постройка трех новых центров обращения с отходами суммарной мощностью более 800 тыс. тонн. Эту задачу планируется осуществить до конца 2024 года.
Продолжается работа и по уменьшению воздействия на воздух городского транспорта. Одним из эффективных способов снижения выбросов от средств передвижения является переход на газомоторный автотранспорт, который соответствует экологическому стандарту.