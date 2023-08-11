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Published Сегодня, 10:05

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Эвакуировались сотни покупателей. Рассказываем, что произошло в омской «Меге»

11 августа 2023, 10:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из «Меги» в Омске эвакуировались сотни покупателей и работников

От МЧС на место выехали 9 единиц техники и 40 спасателей.

Сегодня, 11 августа, из омской «Меги» эвакуировались сотни покупателей и работников торгового комплекса. Сообщение об этом появилось в паблике «ЧП Омск» ВКонтакте. В региональном МЧС корреспонденту Города55 рассказали, что произошло в торговом комплексе.

«Было ложное срабатывание пожарной сигнализации. Сообщение поступило в 15:16. На место выезжали 9 единиц спецтехники и 40 человек личного состава. Очага возгорания не обнаружено», — сообщили спасатели.

Ранее Город55 рассказывал, как в центре Омска ночью эвакуировали гостей ресторана. Поступило сообщение о минировании здания.

Необоснованная паника. В центре Омска ночью эвакуировали гостей ресторана
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#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#МЕГА Омск#Мега#Ложное сообщение#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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