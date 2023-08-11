Эвакуировались сотни покупателей. Рассказываем, что произошло в омской «Меге»

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
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Updated Сегодня, 10:07
Сегодня, 11 августа, из омской «Меги» эвакуировались сотни покупателей и работников торгового комплекса. Сообщение об этом появилось в паблике «ЧП Омск» ВКонтакте. В региональном МЧС корреспонденту Города55 рассказали, что произошло в торговом комплексе.
«Было ложное срабатывание пожарной сигнализации. Сообщение поступило в 15:16. На место выезжали 9 единиц спецтехники и 40 человек личного состава. Очага возгорания не обнаружено», — сообщили спасатели.
Ранее Город55 рассказывал, как в центре Омска ночью эвакуировали гостей ресторана. Поступило сообщение о минировании здания.