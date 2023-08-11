Эвакуировались сотни покупателей. Рассказываем, что произошло в омской «Меге»

Сегодня, 11 августа, из омской «Меги» эвакуировались сотни покупателей и работников торгового комплекса. Сообщение об этом появилось в паблике «ЧП Омск» ВКонтакте. В региональном МЧС корреспонденту Города55 рассказали, что произошло в торговом комплексе.