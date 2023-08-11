Богомолы, застройка кадетского корпуса и реакция министра на выбросы. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Конечно, сибирский регион не совсем подходит для проживания этих экзотических насекомых, но тем не менее они здесь есть. Омичи считают, что их появление в области связано с изменением климата, температура в регионе стала более благоприятной для расселения зеленых. Нередко богомолы залазят в квартиры, чем очень удивляют хозяев. Однако кто-то из местных видел их в Омской области уже давно, так что не считает их появление чем-то особенным. При этом в соседних регионах также можно встретить экзотических гостей.
Застройщик из Екатеринбурга планирует взяться за проект Омского кадетского корпуса. Главный архитектор Роман Воробьев рассказал, что компания, возводящая «Кварталы Драверта» на Левом берегу, готова взяться за реставрацию кадетского корпуса. Пока окончательно не решено, что появится на месте исторического здания. Один из вариантов — жилая застройка объемом порядка 46 тыс кв м. Также есть идеи разместить здесь парк «Патриот» и перенести на территорию кадетского училища существующий лицей № 64.
Пару дней назад в Обь-Иртышском УГМС рассказали о превышении предельно допустимой концентрации в воздухе хлорида водорода. Большое количество опасного вещества обнаружили в период НМУ на территории двух городских округов. Министр экологии и природных ресурсов Омской области Илья Лобов после этого написал большой пост в своем телеграм-канале о том, что поводов для беспокойства у жителей областного центра нет. Он назвал выбросы «неприятным фактом» и сказал, что представители СМИ некорректно подали информацию омичам.