Богомолы, застройка кадетского корпуса и реакция министра на выбросы. Омск сегодня

Конечно, сибирский регион не совсем подходит для проживания этих экзотических насекомых, но тем не менее они здесь есть. Омичи считают, что их появление в области связано с изменением климата, температура в регионе стала более благоприятной для расселения зеленых. Нередко богомолы залазят в квартиры, чем очень удивляют хозяев. Однако кто-то из местных видел их в Омской области уже давно, так что не считает их появление чем-то особенным. При этом в соседних регионах также можно встретить экзотических гостей.