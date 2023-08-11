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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

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Богомолы, застройка кадетского корпуса и реакция министра на выбросы. Омск сегодня

11 августа 2023, 14:28
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омской области стали чаще появляться богомолы

Конечно, сибирский регион не совсем подходит для проживания этих экзотических насекомых, но тем не менее они здесь есть. Омичи считают, что их появление в области связано с изменением климата, температура в регионе стала более благоприятной для расселения зеленых. Нередко богомолы залазят в квартиры, чем очень удивляют хозяев. Однако кто-то из местных видел их в Омской области уже давно, так что не считает их появление чем-то особенным. При этом в соседних регионах также можно встретить экзотических гостей.

«Скоро еще и не такое будет встречаться». Омичи рассказали о нашествии богомолов
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Новость № 2. Омский кадетский корпус планирует застраивать компания «Брусника»

Застройщик из Екатеринбурга планирует взяться за проект Омского кадетского корпуса. Главный архитектор Роман Воробьев рассказал, что компания, возводящая «Кварталы Драверта» на Левом берегу, готова взяться за реставрацию кадетского корпуса. Пока окончательно не решено, что появится на месте исторического здания. Один из вариантов — жилая застройка объемом порядка 46 тыс кв м. Также есть идеи разместить здесь парк «Патриот» и перенести на территорию кадетского училища существующий лицей № 64.

«Брусника» положила глаз. Стал известен инвестор застройки Омского кадетского корпуса
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Новость № 3. Глава омского минприроды отреагировал на многочисленные выбросы в городе

Пару дней назад в Обь-Иртышском УГМС рассказали о превышении предельно допустимой концентрации в воздухе хлорида водорода. Большое количество опасного вещества обнаружили в период НМУ на территории двух городских округов. Министр экологии и природных ресурсов Омской области Илья Лобов после этого написал большой пост в своем телеграм-канале о том, что поводов для беспокойства у жителей областного центра нет. Он назвал выбросы «неприятным фактом» и сказал, что представители СМИ некорректно подали информацию омичам.

Министр экологии Илья Лобов назвал омские выбросы неприятными, но безопасными
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Илья Лобов#Богомол#Выбросы#Омский кадетский военный корпус#Застройка#Брусника#Общество#Город#Строительство#Экология#Жалобы
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