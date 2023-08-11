Аделина Шишова решила заняться сферой дополнительного образования

Теперь у ИП Шишовой только три специализации. Это «деятельность в области спорта», «деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев» и «образование дополнительное детей и взрослых». Последний пункт стал основным, и до 10 августа его вообще не было в списке. По-видимому, Шишова решила заняться образовательной деятельностью.