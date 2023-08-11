Аделина Шишова решила заняться сферой дополнительного образования

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В бизнесе Аделины Ринатовны Шишовой в последние дни произошли заметные изменения. Эта предпринимательница, зарегистрированная в Омске, радикально поменяла официальную специализацию. В числе основных видов разрешенной деятельности с 10 августа нет предоставления посреднических услуг при купле-продаже недвижимости. Из списка дополнительных видов исчезло множество пунктов, связанных с торговлей, ресторанным и риэлтерским бизнесом, консультационными услугами.
Теперь у ИП Шишовой только три специализации. Это «деятельность в области спорта», «деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев» и «образование дополнительное детей и взрослых». Последний пункт стал основным, и до 10 августа его вообще не было в списке. По-видимому, Шишова решила заняться образовательной деятельностью.
На данный момент предпринимательнице принадлежат уставный капитал ООО «Орловка» (это охотхозяйство, зарегистрированное в офисе на улице Ватутина) и 99% УК «Лидер», прописанного на проспекте Мира. В прошлом 70% «Лидера» владела Лилия Серафимовна Шишова. Сейчас этой компании принадлежат 20% ООО «ПИК „Мостовик“» и 5% УК ООО «Мост», в котором работают многие бывшие сотрудники НПО «Мостовик». Предположительно и Аделина Ринатовна, и Лилия Серафимовна — родственники экс-главы «Мостовика» Олега Шишова.