Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

иллюстрация

Аделина Шишова решила заняться сферой дополнительного образования

11 августа 2023, 06:17
Фото: 1MI
иллюстрация
Предпринимательница официально сменила основной вид деятельности.

В бизнесе Аделины Ринатовны Шишовой в последние дни произошли заметные изменения. Эта предпринимательница, зарегистрированная в Омске, радикально поменяла официальную специализацию. В числе основных видов разрешенной деятельности с 10 августа нет предоставления посреднических услуг при купле-продаже недвижимости. Из списка дополнительных видов исчезло множество пунктов, связанных с торговлей, ресторанным и риэлтерским бизнесом, консультационными услугами.

Теперь у ИП Шишовой только три специализации. Это «деятельность в области спорта», «деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев» и «образование дополнительное детей и взрослых». Последний пункт стал основным, и до 10 августа его вообще не было в списке. По-видимому, Шишова решила заняться образовательной деятельностью.

На данный момент предпринимательнице принадлежат уставный капитал ООО «Орловка» (это охотхозяйство, зарегистрированное в офисе на улице Ватутина) и 99% УК «Лидер», прописанного на проспекте Мира. В прошлом 70% «Лидера» владела Лилия Серафимовна Шишова. Сейчас этой компании принадлежат 20% ООО «ПИК „Мостовик“» и 5% УК ООО «Мост», в котором работают многие бывшие сотрудники НПО «Мостовик». Предположительно и Аделина Ринатовна, и Лилия Серафимовна — родственники экс-главы «Мостовика» Олега Шишова.

Снова Шишовы, снова Сочи: преемнику «Мостовика» пришлось идти в суд из-за контракта
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Шишовы#Бизнес#Новости#Аделина Шишова
Подпишитесь
«Брусника» положила глаз. Стал известен инвестор застройки Омского кадетского корпуса
Сегодня, 08:49
Лес отстояли. В проект строительства Северного обхода Омска внесли изменения
Сегодня, 03:03
Министр экологии Илья Лобов назвал омские выбросы неприятными, но безопасными
Сегодня, 08:48
«Скоро еще и не такое будет встречаться». Омичи рассказали о нашествии богомолов
Сегодня, 07:13
В Омске снова пытаются продать китайский недострой у «Зеленого острова»
Сегодня, 05:11