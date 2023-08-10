Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Иллюстрация

«Вопреки пожарной безопасности». Глава областного лесхоза привлечен к ответственности

10 августа 2023, 11:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области глава лесхоза привлечен к ответственности

В ходе проверки прокуратура Горьковского района выявила нарушения лесного законодательства.

Проверка показала, что в январе прошлого года между САУ «Горьковский лесхоз» и ГУЛХ Омской области заключен договор купли-продажи лесных насаждений. По этому договору, хранение и вывоз древесины должен был осуществиться до 1 апреля 2023 г.

Выяснилось, что на местах рубок сотрудники лесхоза не делали весеннюю доочистку, а порубочные остатки складировали вблизи лесных насаждений. Также древесина была вывезена не полностью, что противоречит требованиям пожарной безопасности.

В результате проверки директор САО «Горьковский лесхоз» был привлечен к административной ответственности и заплатил штраф в размере 30 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Отмечается, что благодаря принятым мерам нарушения закона устранены.

В Омской области глава поселения почти на миллион вырубил сосновый лес
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омская область#Омск#Лес#Лесхоз#Лесничество#Лесопользование#Лесное хозяйство#Прокуратура#Административная ответственность
Подпишитесь
«Тухлятина с примесью газа». Омичи массово пожаловались на вонь в режим НМУ
Сегодня, 02:42
Фирма миллиардера Капустина расставляет по Омску торговые автоматы с мороженым
Сегодня, 05:00
Спустя три года в Октябрьском округе Омска снесут самострои на 1-й Шинной
Сегодня, 07:16
После визита мэра и силовиков на месте обвала парковки в Омске появился экскаватор
Сегодня, 10:54
Топ арбитража. Дольщики «Алмазинвеста» и земля, налоги «Мостовика» и миллионер Плетюк
Сегодня, 04:56
В Омске партия «Новые люди» и парк «Вокруг света» начали «Эко-праздники»
Сегодня, 10:35