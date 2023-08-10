«Вопреки пожарной безопасности». Глава областного лесхоза привлечен к ответственности

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Проверка показала, что в январе прошлого года между САУ «Горьковский лесхоз» и ГУЛХ Омской области заключен договор купли-продажи лесных насаждений. По этому договору, хранение и вывоз древесины должен был осуществиться до 1 апреля 2023 г.
Выяснилось, что на местах рубок сотрудники лесхоза не делали весеннюю доочистку, а порубочные остатки складировали вблизи лесных насаждений. Также древесина была вывезена не полностью, что противоречит требованиям пожарной безопасности.
В результате проверки директор САО «Горьковский лесхоз» был привлечен к административной ответственности и заплатил штраф в размере 30 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Отмечается, что благодаря принятым мерам нарушения закона устранены.