Виталий Хоценко поручил усилить несущие конструкции в многоквартирных домах Омска

В частности, ремонт предстоит провести в доме по улице Нефтезаводская, д. 36 б. Туда направили 11,5 млн рублей. Еще 27,6 млн распределили на усиление конструкций домов по адресам: улица Нефтезаводская, 13, улица 50 лет Профсоюзов, 91 и 91б.