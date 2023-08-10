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Виталий Хоценко поручил усилить несущие конструкции в многоквартирных домах Омска

Виталий Хоценко поручил усилить несущие конструкции в многоквартирных домах Омска

10 августа 2023, 11:24
На эти цели выделили больше 39 млн рублей.

Сегодня, 10 августа, на заседании правительства Омской области врио губернатора Виталий Хоценко поручил усилить несущие конструкции многоквартирных домов в городе. На эти цели из регионального бюджета выделили 39,2 млн рублей.

В частности, ремонт предстоит провести в доме по улице Нефтезаводская, д. 36 б. Туда направили 11,5 млн рублей. Еще 27,6 млн распределили на усиление конструкций домов по адресам: улица Нефтезаводская, 13, улица 50 лет Профсоюзов, 91 и 91б.

«Правительством Омской области выделены средства на усиление несущих конструкций многоквартирных домов 335-й серии в городе Омске. Это городок Нефтяников. Дома в рамках капитального ремонта требуют усиления несущих конструкций — это фасадная часть зданий. Ранее были приняты решения совместно с администрацией города Омска разработать отдельную программу капитального ремонта по усилению несущих конструкций домов такой серии», — рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.
#Омск#Омская область#Город#Строительство#Врио губернатора Омской области#Хоценко#Владимир Шнипко#Евгений Игишев
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