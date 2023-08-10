Виталий Хоценко поручил усилить несущие конструкции в многоквартирных домах Омска

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Сегодня, 10 августа, на заседании правительства Омской области врио губернатора Виталий Хоценко поручил усилить несущие конструкции многоквартирных домов в городе. На эти цели из регионального бюджета выделили 39,2 млн рублей.
В частности, ремонт предстоит провести в доме по улице Нефтезаводская, д. 36 б. Туда направили 11,5 млн рублей. Еще 27,6 млн распределили на усиление конструкций домов по адресам: улица Нефтезаводская, 13, улица 50 лет Профсоюзов, 91 и 91б.
«Правительством Омской области выделены средства на усиление несущих конструкций многоквартирных домов 335-й серии в городе Омске. Это городок Нефтяников. Дома в рамках капитального ремонта требуют усиления несущих конструкций — это фасадная часть зданий. Ранее были приняты решения совместно с администрацией города Омска разработать отдельную программу капитального ремонта по усилению несущих конструкций домов такой серии», — рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.