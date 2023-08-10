В Омской области на трассе в ДТП с уборочной техникой пострадало 4 жителя Казахстана

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Омской области госавтоинспекторы инициировали проверку из-за серьезного ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск, где серьезно пострадало 5 человек.
«Предварительно, в среду 9 августа, около 15:10 на 694 километре федеральной трассы 61-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с коммунально-уборочной техникой, которой управлял 44-летний мужчина», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
В результате этой аварии в больницу угодил водитель иномарки и 3 его пассажира, — 56 и 66-летний мужчины, а также 64-летняя женщина. Все пострадавшие в этой машине являются гражданами Республики Казахстан.
«У пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга, переломы, рваные и ушибленные раны. Всех их госпитализировали в травматологическое отделение Исилькульской ЦРБ», — сообщил наш источник.
Куда серьезнее в этом ДТП пострадал водитель трактора, — мужчина находится в реанимации Москаленской ЦРБ с очень серьезными повреждениями.