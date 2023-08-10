В омском аэропорту задержали шесть рейсов и еще один отменили

Сегодня утром, 10 августа, в омском аэропорту три самолета вылетели с задержкой в Москву. И еще один рейс в столицу отправляется позже, чем планировалось. Организацией перевозок занимаются авиакомпании «Победа», «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аэрофлот».