В омском аэропорту задержали шесть рейсов и еще один отменили

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Published Сегодня, 03:54
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Сегодня утром, 10 августа, в омском аэропорту три самолета вылетели с задержкой в Москву. И еще один рейс в столицу отправляется позже, чем планировалось. Организацией перевозок занимаются авиакомпании «Победа», «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аэрофлот».
Согласно информации из онлайн-табло, также был задержан рейс до Сочи компании «Икар». Где-то задержка составила 40 минут, где-то — полтора часа-два часа.
Кроме того, вылетит позже самолет в Новосибирск. Перевозчик «Сибирь» планировал отправить омских пассажиров в соседний регион в 10:25, но теперь им придется ждать до 11:50.
Ночью в 01:35 из Омска также должен был вылететь самолет в Красноярск, однако компания «Красавиа» отменила рейс.
Ранее Город55 писал об авиакомпаниях, которые в июле чаще всего задерживали или отменяли рейсы. В общей сложности таких перевозчиков оказалось 17, в том числе «Икар» и «Уральские авиалинии».