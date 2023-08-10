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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

иллюстрация

В омском аэропорту задержали шесть рейсов и еще один отменили

10 августа 2023, 03:54
Фото: Город55
иллюстрация
Четыре самолета улетели с задержкой в столицу.

Сегодня утром, 10 августа, в омском аэропорту три самолета вылетели с задержкой в Москву. И еще один рейс в столицу отправляется позже, чем планировалось. Организацией перевозок занимаются авиакомпании «Победа», «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аэрофлот».

Согласно информации из онлайн-табло, также был задержан рейс до Сочи компании «Икар». Где-то задержка составила 40 минут, где-то — полтора часа-два часа.

Кроме того, вылетит позже самолет в Новосибирск. Перевозчик «Сибирь» планировал отправить омских пассажиров в соседний регион в 10:25, но теперь им придется ждать до 11:50.

Ночью в 01:35 из Омска также должен был вылететь самолет в Красноярск, однако компания «Красавиа» отменила рейс.

Ранее Город55 писал об авиакомпаниях, которые в июле чаще всего задерживали или отменяли рейсы. В общей сложности таких перевозчиков оказалось 17, в том числе «Икар» и «Уральские авиалинии».

В омском аэропорту рассказали о самых опаздывающих авиакомпаниях
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#Алина Ясинская#Общество#Омский аэропорт#Аэропорт#Задержка самолета#Задержка рейса#Авиакомпании#Авиаперевозки#Новости#Омск#Транспорт
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