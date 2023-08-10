В Омске таксисту за похищение и изнасилование девушки грозит до 17 лет заключения

Мужчина же в это время пытался продать ее авто, однако участники сделки сразу же заподозрили что-то неладное. Ранее Город55 писал о том, как омичам удалось удержать подозреваемого. К слову, он уже неоднократно был судим за кражи, разбой, угон и незаконный оборот оружия. Последним его местом работы стала служба такси.