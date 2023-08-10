В Омске таксисту за похищение и изнасилование девушки грозит до 17 лет заключения

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В Центральном районном суде прошли прения сторон по уголовному делу 41-летнего омича. Его обвиняют в разбое, похищении человека, краже, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Напомним, что эта история произошла в марте 2023 года.
Мужчина откликнулся на объявление по продаже автомобиля Mazda. Ее продавала 30-летняя девушка. Встреча покупателя и продавца состоялась у нее дома. Убедившись, что омичка одна, гость начал угрожать ей макетом пистолета. Он забрал ювелирные украшения, сотовый, деньги и другое имущество.
Злоумышленник угрожал убить владелицу иномарки, так что ей пришлось подписать бланк договора купли-продажи машины и сообщить пароль для входа в банковское приложение. Мужчина перевел себе 50 тыс рублей с ее банковского счета. В общей сложности материальный ущерб составил больше 1,6 млн рублей.
После этого он больше пяти часов удерживал ее в подвале гаража и наносил удары электрошокером. Далее омич вывез заложницу за город, где изнасиловал и совершил другие насильственные действия сексуального характера. Девушка добралась до Омска на попутном транспорте и заявила в полицию.
Мужчина же в это время пытался продать ее авто, однако участники сделки сразу же заподозрили что-то неладное. Ранее Город55 писал о том, как омичам удалось удержать подозреваемого. К слову, он уже неоднократно был судим за кражи, разбой, угон и незаконный оборот оружия. Последним его местом работы стала служба такси.
Вину мужчина признал только за кражу имущества. Гособвинитель потребовал назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на два года, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
На следующем заседании фигурант дела сможет выступить с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату, чтобы вынести приговор.