Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

В Омске партия «Новые люди» и парк «Вокруг света» начали «Эко-праздники»

В Омске партия «Новые люди» и парк «Вокруг света» начали «Эко-праздники»

10 августа 2023, 10:35
Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"
В Омске реготделение партии «Новые люди» совместно с семейным парком развлечений «Вокруг света» запустило экологическую акцию. «Эко-праздники» предполагают, что все желающие могут сдать бумагу на переработку партийным активистам.

Тому, кто сдаёт макулатуру, вручают сертификаты на 500 рублей от генерального партнёра — семейного парка развлечений «Вокруг света». Тот, кто сдаст больше всего, получит дополнительный сертификат на 1500 рублей.

Одновременно аниматоры в игровой форме рассказывают участникам акции о том, как правильно сортировать мусор, чтобы его можно было потом переработать.

«Мы хотим в интересном игровом формате рассказать детям о том, как важно поддерживать чистоту дома, во дворе и в Омске в целом. Прежде всего, не мусорить. Может быть, кто-то после нашей акции начнет сортировать свой мусор и сдавать его на вторичную переработку», — отмечает руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Омской области Илья Смирнов.

Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"

Акция «Новых людей» предполагает, что в августе пройдут 10 экологических праздников. Они состоятся в каждом округе Омска. Инициативу партии поддержал глава Омской области Виталий Хоценко.

Всю бумагу, которую омичи сдадут сторонникам «Новых людей», отправят на переработку. А на вырученные деньги купят саженцы деревьев, которые затем украсят городские улицы.

Экологическое направление — одно из основных в программе партии «Новые люди». Она предлагает сделать экологическую экспертизу одной из частей градостроительной политики, чтобы ещё на этапе планирования новых микрорайонов возле них закладывали парки и скверы. Новые люди в Омской области реализуют проект «Экоточка» благодаря которому любой, кто сортирует ежедневный мусор, может не выходя из дома сдать его на переработку.

Подпишитесь
«Тухлятина с примесью газа». Омичи массово пожаловались на вонь в режим НМУ
Сегодня, 02:42
Фирма миллиардера Капустина расставляет по Омску торговые автоматы с мороженым
Сегодня, 05:00
Спустя три года в Октябрьском округе Омска снесут самострои на 1-й Шинной
Сегодня, 07:16
Дом в Омске, рядом с которым обвалился грунт, будут готовы незамедлительно расселить
Сегодня, 08:05
Топ арбитража. Дольщики «Алмазинвеста» и земля, налоги «Мостовика» и миллионер Плетюк
Сегодня, 04:56