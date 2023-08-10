В Омске партия «Новые люди» и парк «Вокруг света» начали «Эко-праздники»

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Тому, кто сдаёт макулатуру, вручают сертификаты на 500 рублей от генерального партнёра — семейного парка развлечений «Вокруг света». Тот, кто сдаст больше всего, получит дополнительный сертификат на 1500 рублей.
Одновременно аниматоры в игровой форме рассказывают участникам акции о том, как правильно сортировать мусор, чтобы его можно было потом переработать.
«Мы хотим в интересном игровом формате рассказать детям о том, как важно поддерживать чистоту дома, во дворе и в Омске в целом. Прежде всего, не мусорить. Может быть, кто-то после нашей акции начнет сортировать свой мусор и сдавать его на вторичную переработку», — отмечает руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Омской области Илья Смирнов.
Акция «Новых людей» предполагает, что в августе пройдут 10 экологических праздников. Они состоятся в каждом округе Омска. Инициативу партии поддержал глава Омской области Виталий Хоценко.
Всю бумагу, которую омичи сдадут сторонникам «Новых людей», отправят на переработку. А на вырученные деньги купят саженцы деревьев, которые затем украсят городские улицы.
Экологическое направление — одно из основных в программе партии «Новые люди». Она предлагает сделать экологическую экспертизу одной из частей градостроительной политики, чтобы ещё на этапе планирования новых микрорайонов возле них закладывали парки и скверы. Новые люди в Омской области реализуют проект «Экоточка» благодаря которому любой, кто сортирует ежедневный мусор, может не выходя из дома сдать его на переработку.