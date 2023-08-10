В Омске партия «Новые люди» и парк «Вокруг света» начали «Эко-праздники»

Экологическое направление — одно из основных в программе партии «Новые люди». Она предлагает сделать экологическую экспертизу одной из частей градостроительной политики, чтобы ещё на этапе планирования новых микрорайонов возле них закладывали парки и скверы. Новые люди в Омской области реализуют проект «Экоточка» благодаря которому любой, кто сортирует ежедневный мусор, может не выходя из дома сдать его на переработку.