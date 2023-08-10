В Кургане задержан виновник аварии, в результате которой погибли женщина с младенцем

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
Полиция быстро задержала виновника аварии и уже возбудила уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет ФедералПресс.
Согласно информации, водитель ехал в крайней правой полосе движения, когда произошло столкновение. На месте ДТП две полосы движения в каждом направлении. Женщина с ребенком были на нерегулируемом пешеходном переходе.
Не успели даже приехать медики — оба погибли немедленно. Ребенок пытались спасти в реанимационной машине скорой помощи, но увы, все усилия оказались тщетными. Трагедия потрясла всё сообщество.