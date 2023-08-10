В Кургане задержан виновник аварии, в результате которой погибли женщина с младенцем

Вечером 9 августа произошло страшное ДТП в 1-м микрорайоне Кургана. Водитель ВАЗа наехал на женщину, которая переходила дорогу с младенцем на руках на пешеходном переходе. Оба погибли на месте.