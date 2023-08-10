Турист из Австралии в Индонезии впал в кому и задолжал миллионы за лечение

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Портал Nine News информирует, что по ошибке австралийского туриста Блейка Гиббса, который попал в ДТП на территории Индонезии, накопились долги за медицинское лечение, которые теперь составляют 370 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей по текущему обменному курсу).
Известно, что во время своего отдыха, Блейк Гиббс попал в аварию на мотоцикле, столкнувшись с бетонной стеной. Последствия происшествия оказались серьезными — у него был перелом черепа и черепно-мозговая травма, вследствие чего он впал в длительную коматозную стадию. Врачи на Бали срочно провели операцию, после которой Гиббс был доставлен обратно в Австралию, пишет Общественная служба новостей.
Впоследствии выяснилось, что Гиббс не включил покрытие для аварий на мотоциклах в свою страховку, что означает, что он должен будет покрывать расходы на лечение самостоятельно. Эта невнимательность обернулась огромной суммой в размере 370 тысяч долларов, которую ему придется оплатить за медицинское обслуживание.