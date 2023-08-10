«Тухлятина с примесью газа». Омичи массово пожаловались на вонь в режим НМУ

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Специалисты Обь-Иртышского УГМС в 23 часа 9 августа сообщили о режиме неблагоприятных метеоусловий на территории Омска и Омской области. По их оценке, он продлится до 11 часов сегодняшнего дня. Степень опасности — первая.
При этой степени местным жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, проветривать квартиры и офисы только кондиционерами. Если кто-то занимался спортом на свежем воздухе, то лучше в период НМУ воздержаться от этого и найти закрытый спортивный комплекс.
Режим «черного неба» вводят в Омской области уже две недели. За это время горожане оставляли множество жалоб на качество атмосферного воздуха, однако проблема игнорируется.
Этой ночью горожане просыпались от запаха горящего пластика и газа. У кого-то из-за едких запахов началась мигрень. Проживающие в районе цирка рассказали об «ужасной вони», а также традиционно жители городка Нефтяников и Левого берега. Жалобы в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» успели оставить на момент публикации жители домов по улицам Серова, Карла Маркса, Нефтезаводской, Магистральной, Волочаевской, Крупской, Харьковской и Кирова.
«Нет ветра, дышать нечем. В три часа ночи такая вонь была, что даже закрытые окна не спасли. Как будто свалку где-то жгли, тухлятина с примесью газа. В семь утра смог за окном, солнце светит тускло», — заметила одна из местных жительниц.
Кроме того, есть жалобы на «невыносимую вонь» от жителей Амурского поселка, проживающих в районе железнодорожного вокзала, по улицам Учебная, Панфилова, Мамина-Сибиряка, Орловского, Братской.
Ранее Город55 писал о результатах замеров передвижной эколаборатории в Советском округе. Исследования показали, что там была превышена предельно допустимая концентрация сероводорода в 7,12 раз.