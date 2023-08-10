«Тухлятина с примесью газа». Омичи массово пожаловались на вонь в режим НМУ

При этой степени местным жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, проветривать квартиры и офисы только кондиционерами. Если кто-то занимался спортом на свежем воздухе, то лучше в период НМУ воздержаться от этого и найти закрытый спортивный комплекс.