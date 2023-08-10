Топ арбитража. Дольщики «Алмазинвеста» и земля, налоги «Мостовика» и миллионер Плетюк

Откуда взялась сумма в сотню с лишним миллионов рублей, в материалах суда пока не сообщается, но можно предположить, что они так или иначе связаны с транспортно-железнодорожной тематикой. Дело в том, что «ПКЦ „Промжелдортранс“», которым владеет ООО «Финансовая группа „Новый город“» предпринимателя Дениса Одажиу, специализируется на грузоперевозках и транспортной логистике железнодорожным транспортом, погрузке и разгрузке и на строительстве, ремонте и содержании железнодорожных путей, в том числе и для башенных и козловых кранов. Что касается ЗСЖБ № 5, то его стезя — это производство различных железобетонных изделий — фундаментов, плит, лестниц, стен и прочего, а по сути, полной номенклатуры для строительства коммерческих и жилых зданий. Помимо этого ЗСЖБ № 5 — это один из крупнейших застройщиков в Омске и области. В числе его объектов нашумевший апарт-отель «Маршал», а также микрорайоны «Созвездие» и «Прибрежный», «Березовая роща» и «Московка-2» и масса другой недвижимости. Собственно, массивные многотонные изделия из бетона надо как-то перевозить, да и без башенных и козловых кранов ЗСЖБ №5 никак не обойтись. Видимо, ответчик недолжным образом исполнил свои обязательства по неким договорам, отсюда и долги.