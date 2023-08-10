Топ арбитража. Дольщики «Алмазинвеста» и земля, налоги «Мостовика» и миллионер Плетюк

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:56
1-е место. Нефтетрейдеры, долги, Тобольск
Более 173.5 млн рублей через арбитраж пытается взыскать омское ООО «Транс Газ» с компании из Тобольска — ООО «Форсаж». Соответствующий иск поступил в суд 18 июля и уже на следующий день был принят к производству.
По всей видимости, в этой судебной тяжбе речь пойдет о неких долгах за поставки топлива. Дело в том, что и «Транс Газ» и «Форсаж» специализируются на оптовой торговле горючим — твердым, жидким и газообразным.
При этом если у омичей по итогам прошлого года была положительная выручка и чистая прибыль, в 15 и 2.1 млн соответственно, то вот у тобольцев, напротив, дела как-то не задались — ноль по выручке и минус 2.3 млн рублей по прибыли. Сейчас компания активно судится в Арбитражном суде Тюменской области, где, в частности, пытается в трех исках взыскать с ООО «Р-Перспектива» порядка 9 млн рублей. Вот только, судя по финансовым претензиям омских нефтетрейдеров, вряд ли эти крохи спасут компанию. В таких ситуациях неровен час схлопотать и иск о признании банкротом.
2-е место. Застройщик первого омского апарт-отеля и железнодорожники
Чуть более 112.6 млн рублей требует через суд ООО «Промышленно-коммерческий центр „Промжелдортранс“» с известного омского застройщика и производителя стройматериалов — ООО «Завод сборного железобетона № 5». Заявление было зарегистрировано в суде 11 июля, однако 17 июля судья оставил его без движения, так как не хватало некоторых документов. Истцы их оперативно донесли, и уже 27 июля иск был взят на рассмотрение.
Откуда взялась сумма в сотню с лишним миллионов рублей, в материалах суда пока не сообщается, но можно предположить, что они так или иначе связаны с транспортно-железнодорожной тематикой. Дело в том, что «ПКЦ „Промжелдортранс“», которым владеет ООО «Финансовая группа „Новый город“» предпринимателя Дениса Одажиу, специализируется на грузоперевозках и транспортной логистике железнодорожным транспортом, погрузке и разгрузке и на строительстве, ремонте и содержании железнодорожных путей, в том числе и для башенных и козловых кранов. Что касается ЗСЖБ № 5, то его стезя — это производство различных железобетонных изделий — фундаментов, плит, лестниц, стен и прочего, а по сути, полной номенклатуры для строительства коммерческих и жилых зданий. Помимо этого ЗСЖБ № 5 — это один из крупнейших застройщиков в Омске и области. В числе его объектов нашумевший апарт-отель «Маршал», а также микрорайоны «Созвездие» и «Прибрежный», «Березовая роща» и «Московка-2» и масса другой недвижимости. Собственно, массивные многотонные изделия из бетона надо как-то перевозить, да и без башенных и козловых кранов ЗСЖБ №5 никак не обойтись. Видимо, ответчик недолжным образом исполнил свои обязательства по неким договорам, отсюда и долги.
3-е место. Депимущества, микрорайон «АванГрад» и долги за землю
Почти 106 млн рублей якобы задолжали за аренду земельных участков два жилищно-строительных кооператива из микрорайона «АванГрад» на Левобережье Омска — ЖСК «Улица Конева дом 3 корпус 1, 2» и ЖСК «Улица Конева дом 3 корпус 3». Во всяком случае, именно такую сумму указал в иске Департамент имущественных отношений администрации города Омска.
Как указано в материалах дела, сей долг образовался за период с 23 ноября 2015-го по 5 марта 2023 года. При этом сама стоимость аренды земли — чуть более 10.3 млн рублей, а почти 95.3 млн рублей — это пени.
По сути, речь в этом деле идет о трех домах, которые являются печальным наследием некогда одного из крупнейших омских застройщиков — ЗАО «Алмазинвест», которое было признано банкротом и ликвидировано в конце марта 2017 года. Эта компания некогда занималась амбициозным проектом по застройке микрорайона «АванГрад», но после запуска процедуры конкурсного производства остались недострои и обманутые дольщики. Собственно, последние и создали ЖСК, к которым Депимущества предъявил финансовые претензии.
Земля под будущий микрорайон (а это порядка 22 га) была предоставлена муниципалитетом в аренду под строительство, а позже эти обязательства перешли кооперативам, следовательно, и платить за землю должны были их участники, то есть те самые «счастливые» обладатели квартир в недостроенных домах. Однако позже, как ранее сообщал Город55, депимущества пошел в суд, дошел до Верховного суда и лишил дольщиков всех прав на долгострои. По всей видимости, это еще одна причина появления столь внушительного долга за аренду земельных участков. Теперь в этом непростом вопросе предстоит разбираться суду.
К слову, на данный момент ни один из трех домов так и не сдан в эксплуатацию, а люди ждут заветные квадратные метры уже более 15 лет.
4-е место. «Мостовик» и новые долги по налогам
Налоговики вновь взялись за бывшее детище Олега Шишова — ООО «Научно-производственное объединение „Мостовик“». На этот раз Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Омской области предъявила в суд иск на сумму почти в 71 млн рублей. Заявление было подано в суд 6 июля, а принято к производству 12 июля.
Суть претензий налоговиков, как и период задолженности, в материалах дела не указаны. Однако НПО «Мостовик», как и его бывший руководить Олег Шишов, уже неоднократно становилось объектом пристального внимания со стороны налоговой. Порою претензии достигали суммы в 3.5 млрд рублей и выше. Так, в частности, было при банкротстве компании. Неоднократно эти налоговые дела доходили до возбуждения уголовных дел и судов над Шишовым.
К слову, не исключено, что нынешний иск может быть «осколком» еще давних задолженностей.
5-е место. «Ястро-Агро» vs страховщики
Почти 27.5 млн рублей через суд пытается взыскать ООО «Ястро-Агро» с одного из лидеров рынка страхования — АО «Альфастрахование». Изначально этот иск из-за нехватки неких документов был оставлен без движения, однако уже 17 июля его приняли к производству.
На данном этапе суть этой судебной тяжбы неизвестна, но можно предположить, судя по специфике деятельности ответчика, что она касается неких услуг по страхованию
Что же касается «Ястро-Агро», то оно является одним из крупнейших в Омской области сельхозпредприятий, специализирующимся на растениеводстве — выращивании мягкой и твердой пшеницы, ячменя, в том числе и пивоваренного, льна, рапса и гороха. Сейчас компания имеет свыше 33 тысяч гектар.
Вообще же это общество входит в группу компания «Ястро», руководителем и одним из учредителей которой является один из богатейших омских предпринимателей Максим Плетюк, вошедший по итогам 2021 года в топ-10 самых состоятельных омичей.
Сама же головная компания «Ястро» более всего известна в Омске и далеко за его пределами как производитель плавленых сыров «Омичка».