Типы патчей для глаз и их применение

Каждый день наша кожа сражается с внешними факторами, которые могут оставить усталость и стресс на лице. В этой борьбе за красоту и молодость патчи для глаз становятся открытием в мире косметологии. Но насколько эффективны они?