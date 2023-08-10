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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:48

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Типы патчей для глаз и их применение

10 августа 2023, 11:43
Каждый день наша кожа сражается с внешними факторами, которые могут оставить усталость и стресс на лице. В этой борьбе за красоту и молодость патчи для глаз становятся открытием в мире косметологии. Но насколько эффективны они?

Директор по продукту компании Family cosmetics Георгий Метальников ответил на этот вопрос. Он рассказал читателям Pravda.Ru, что существует несколько типов патчей, каждый из которых решает определенные проблемы:

— Увлажняющие патчи — они делают кожу упругой и сияющей, благодаря содержанию гиалуроновой кислоты и увлажняющих компонентов.

— Антивозрастные патчи — они борются с морщинками и потерей упругости, содержат коллаген, пептиды и антиоксиданты.

— Осветляющие патчи — они придают коже свежести и сияния, благодаря экстрактам растений и витаминам.

— Противоотечные патчи — они борются с отечностью и «мешками» под глазами, содержат экстракты зеленого чая, алоэ вера и кофеина.

Патчи для глаз являются неотъемлемой частью современного мира красоты. Однако для достижения максимального эффекта, их следует использовать вместе с другими средствами ухода за кожей.

— Гель для умывания очищает кожу перед применением патчей.

— Крем для лица увлажняет и питает кожу, усиливая действие патчей.

— Маски для лица обеспечивают дополнительное питание и увлажнение кожи.

— Тоник для лица восстанавливает pH-баланс, увлажняет кожу и повышает эффективность патчей для глаз.

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