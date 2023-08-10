Типы патчей для глаз и их применение

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Директор по продукту компании Family cosmetics Георгий Метальников ответил на этот вопрос. Он рассказал читателям Pravda.Ru, что существует несколько типов патчей, каждый из которых решает определенные проблемы:
— Увлажняющие патчи — они делают кожу упругой и сияющей, благодаря содержанию гиалуроновой кислоты и увлажняющих компонентов.
— Антивозрастные патчи — они борются с морщинками и потерей упругости, содержат коллаген, пептиды и антиоксиданты.
— Осветляющие патчи — они придают коже свежести и сияния, благодаря экстрактам растений и витаминам.
— Противоотечные патчи — они борются с отечностью и «мешками» под глазами, содержат экстракты зеленого чая, алоэ вера и кофеина.
Патчи для глаз являются неотъемлемой частью современного мира красоты. Однако для достижения максимального эффекта, их следует использовать вместе с другими средствами ухода за кожей.
— Гель для умывания очищает кожу перед применением патчей.
— Крем для лица увлажняет и питает кожу, усиливая действие патчей.
— Маски для лица обеспечивают дополнительное питание и увлажнение кожи.
— Тоник для лица восстанавливает pH-баланс, увлажняет кожу и повышает эффективность патчей для глаз.