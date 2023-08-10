Спустя три года в Октябрьском округе Омска снесут самострои на 1-й Шинной

Самовольными признали семь построек площадью 298,4 кв. м, 49,7 кв. м, 400,5 кв. м, 218,7 кв. м, 373,2 кв. м, 98,8 кв. м и 316,5 кв. м. Их использовали как хозяйственные постройки. Обязанность по сносу возлагалась на лиц, которые возвели эти постройки. Но, похоже, никто не спешил исполнять это поручение.