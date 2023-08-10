Спустя три года в Октябрьском округе Омска снесут самострои на 1-й Шинной

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» нашло подрядчика для сноса самовольных построек рядом с многоквартирным домом по улице 1-я Шинная, 61. Самострои в Октябрьском округе должны были снести еще в 2020 году: в августе вышло соответствующее распоряжение департамента архитектуры и градостроительства.
Самовольными признали семь построек площадью 298,4 кв. м, 49,7 кв. м, 400,5 кв. м, 218,7 кв. м, 373,2 кв. м, 98,8 кв. м и 316,5 кв. м. Их использовали как хозяйственные постройки. Обязанность по сносу возлагалась на лиц, которые возвели эти постройки. Но, похоже, никто не спешил исполнять это поручение.
В конце июля 2023 года УДХБ объявило торги на поиск подрядчика. За снос построек предлагали 2,2 млн рублей. Объявлением заинтересовались пять участников. Контракт в итоге заключили с индивидуальным предпринимателем из поселка Иртышский Николаем Масленников. Мужчина снизил начальную цену до 1,34 млн рублей. На снос построек у него будет 30 дней.
Напомним, что Город55 сообщал, что Масленников получил контракт на снос аварийной двухэтажки в 1-м Тепловозном переулке, 2. Ранее мужчине принадлежали две компании «Зерноторг» и «Сибторг», но сейчас обе они уже ликвидированы.