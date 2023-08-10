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Спустя три года в Октябрьском округе Омска снесут самострои на 1-й Шинной

10 августа 2023, 07:16
Фото: 1MI
Иллюстрация
Решение о сносе семи самовольных построек городская администрация приняла в августе 2020 года.

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» нашло подрядчика для сноса самовольных построек рядом с многоквартирным домом по улице 1-я Шинная, 61. Самострои в Октябрьском округе должны были снести еще в 2020 году: в августе вышло соответствующее распоряжение департамента архитектуры и градостроительства.

Самовольными признали семь построек площадью 298,4 кв. м, 49,7 кв. м, 400,5 кв. м, 218,7 кв. м, 373,2 кв. м, 98,8 кв. м и 316,5 кв. м. Их использовали как хозяйственные постройки. Обязанность по сносу возлагалась на лиц, которые возвели эти постройки. Но, похоже, никто не спешил исполнять это поручение.

В конце июля 2023 года УДХБ объявило торги на поиск подрядчика. За снос построек предлагали 2,2 млн рублей. Объявлением заинтересовались пять участников. Контракт в итоге заключили с индивидуальным предпринимателем из поселка Иртышский Николаем Масленников. Мужчина снизил начальную цену до 1,34 млн рублей. На снос построек у него будет 30 дней.

Напомним, что Город55 сообщал, что Масленников получил контракт на снос аварийной двухэтажки в 1-м Тепловозном переулке, 2. Ранее мужчине принадлежали две компании «Зерноторг» и «Сибторг», но сейчас обе они уже ликвидированы.

Снос двух аварийных домов в омском Порт-Артуре и Московке-2 оценили в 3 млн рублей
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#Юлия Истомина#Снос#Самострой#УДХБ#Контракт#Общество#Город#Новости#Омск
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