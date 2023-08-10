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С 1 сентября омских соцработников будут направлять к наркоманам

10 августа 2023, 13:50
Фото: 1MI
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Виталий Хоценко подписал указ о бесплатном оказании социальных услуг больным наркоманией.

Вчера, 9 августа, врио губернатора Омской области подписал указ о предоставлении бесплатного соцобслуживания в полустационарной форме для двух категорий граждан:

  • Родителей (законных предстварителей) несовершеннолетних детей, которые находятся в социально опасном положении;
  • Больных наркоманией.

В случае наркозависимых, социальное обслуживание будет предоставляться на срок не более 2 месяцев со дня заключения договора о предоставлении услуг.

Также отмечается, что указ уже вступил в законную силу. Исключением является второй пункт, который будет действовать с 1 сентября 2023 года.

Ранее Министерство труда и социального развития отмечало, что социальная помощь станет продолжением медицинской реабилитации. Нуждающимся будут доступны различные виды поддержки. Например, содействие в восстановлении утраченных документов и трудоустройстве, психологическая и консультативная помощь. Для каждого обратившегося специалисты составят индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Соцподдержка#Социальная помощь#Соцработник#Наркоман#Наркотики#Приказ
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