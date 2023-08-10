С 1 сентября омских соцработников будут направлять к наркоманам

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Вчера, 9 августа, врио губернатора Омской области подписал указ о предоставлении бесплатного соцобслуживания в полустационарной форме для двух категорий граждан:
В случае наркозависимых, социальное обслуживание будет предоставляться на срок не более 2 месяцев со дня заключения договора о предоставлении услуг.
Также отмечается, что указ уже вступил в законную силу. Исключением является второй пункт, который будет действовать с 1 сентября 2023 года.
Ранее Министерство труда и социального развития отмечало, что социальная помощь станет продолжением медицинской реабилитации. Нуждающимся будут доступны различные виды поддержки. Например, содействие в восстановлении утраченных документов и трудоустройстве, психологическая и консультативная помощь. Для каждого обратившегося специалисты составят индивидуальную программу предоставления социальных услуг.