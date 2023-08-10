Пять человек отвезли в больницу. В Омской области легковушка влетела в трактор

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Вчера, 9 августа, в Омской области произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию около трех часов дня.
Полицейские установили, что 61-летний водитель за рулем Toyota RAV4 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в трактор, который косил траву вдоль дороги. ДТП произошло на трассе Челябинск-Новосибирск в районе 694 километра.
В результате водителя иномарки и четверых пассажиров, 64-летнюю женщину и троих мужчин, 67-и, 56-и и 44-х лет, отвезли с травмами в больницу.
Ранее Город55 сообщал, что вчера на этой же трассе автомобиль Toyota Corolla вылетел в кювет и опрокинулся. Троих пассажиров госпитализировали. В салоне находился также 3-летний ребенок, он не пострадал.