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В Омской области после ДТП с трактором в больницу увезли 5 человек

Пять человек отвезли в больницу. В Омской области легковушка влетела в трактор

10 августа 2023, 08:57
Фото: Госавтоинспекция

В Омской области после ДТП с трактором в больницу увезли 5 человек

Сельхозтехника в момент аварии обкашивала траву вдоль дороги.

Вчера, 9 августа, в Омской области произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию около трех часов дня.

Полицейские установили, что 61-летний водитель за рулем Toyota RAV4 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в трактор, который косил траву вдоль дороги. ДТП произошло на трассе Челябинск-Новосибирск в районе 694 километра.

В результате водителя иномарки и четверых пассажиров, 64-летнюю женщину и троих мужчин, 67-и, 56-и и 44-х лет, отвезли с травмами в больницу.

Ранее Город55 сообщал, что вчера на этой же трассе автомобиль Toyota Corolla вылетел в кювет и опрокинулся. Троих пассажиров госпитализировали. В салоне находился также 3-летний ребенок, он не пострадал.

Отвлеклась на малыша. Омичка с ребенком и двумя пассажирами перевернулась на машине
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#Евгений Игишев#Авария#ДТП#Полиция#Госавтоинспекция#Трактор#Происшествия#Омск#Омская область
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