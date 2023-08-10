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Пресненский суд в Москве наложил арест на счета и имущество Елены Блиновской

10 августа 2023, 06:56
В Москве суд наложил арест на счета и имущество блогера Елены Блиновской из-за ее миллиардного налогового долга. Под арестом оказались 13 счетов в разных банках, а также элитные иномарки и мотоцикл. Это может привести к катастрофическим последствиям для самой Блиновской.

Юрист Алла Георгиева объяснила, что если арест наложен на сумму долга, то есть вероятность, что Блиновская останется без имущества и средств к существованию. Однако нельзя лишить ее жилья, если это единственное место, где она живет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Что касается арестованных автомобилей, они будут проданы. Росимущество проведет аукцион и продаст их, чтобы покрыть долг. Вероятно, цена будет ниже рыночной. Если у блогера окажется еще счета, то они также будут арестованы.

Юрист подчеркнула, что взыскание денег и продажа имущества будут учитываться как смягчающее обстоятельство, но это не освободит блогера от уголовной ответственности.

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