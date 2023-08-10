Пресненский суд в Москве наложил арест на счета и имущество Елены Блиновской

В Москве суд наложил арест на счета и имущество блогера Елены Блиновской из-за ее миллиардного налогового долга. Под арестом оказались 13 счетов в разных банках, а также элитные иномарки и мотоцикл. Это может привести к катастрофическим последствиям для самой Блиновской.