Пресненский суд в Москве наложил арест на счета и имущество Елены Блиновской

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Юрист Алла Георгиева объяснила, что если арест наложен на сумму долга, то есть вероятность, что Блиновская останется без имущества и средств к существованию. Однако нельзя лишить ее жилья, если это единственное место, где она живет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Что касается арестованных автомобилей, они будут проданы. Росимущество проведет аукцион и продаст их, чтобы покрыть долг. Вероятно, цена будет ниже рыночной. Если у блогера окажется еще счета, то они также будут арестованы.
Юрист подчеркнула, что взыскание денег и продажа имущества будут учитываться как смягчающее обстоятельство, но это не освободит блогера от уголовной ответственности.