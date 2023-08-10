Пострадали 55 людей в результате взрыва в Сергиевом Посаде

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
По данным пресс-службы главного управления МЧС по Московской области, количество пропавших без вести после взрыва возросло до 12 человек. В результате происшествия 23 человека были госпитализированы, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Дополнительно 31 человеку потребовался амбулаторный осмотр. Эти данные были предоставлены специалистами утром, пишет ФедералПресс.
Также отмечается, что в результате взрыва погибла сотрудница цеха №54 Загорского оптико-механического завода.
Взрыв произошел утром 9 августа на складе пиротехники, принадлежащем компании «Пиро-Росс».