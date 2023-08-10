Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Пострадали 55 людей в результате взрыва в Сергиевом Посаде

10 августа 2023, 06:54
В результате взрыва в Сергиевом Посаде 12 человек остаются без вести. По информации МЧС по Московской области, пострадали 55 человек, одна женщина погибла.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Московской области, количество пропавших без вести после взрыва возросло до 12 человек. В результате происшествия 23 человека были госпитализированы, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Дополнительно 31 человеку потребовался амбулаторный осмотр. Эти данные были предоставлены специалистами утром, пишет ФедералПресс.

Также отмечается, что в результате взрыва погибла сотрудница цеха №54 Загорского оптико-механического завода.

Взрыв произошел утром 9 августа на складе пиротехники, принадлежащем компании «Пиро-Росс».

Подпишитесь
Дольщики «ДомСтройОмска» требуют привлечь к ответственности второго учредителя
Вчера, 10:55
«Тухлятина с примесью газа». Омичи массово пожаловались на вонь в режим НМУ
Сегодня, 02:42
Фирма миллиардера Капустина расставляет по Омску торговые автоматы с мороженым
Сегодня, 05:00
Бессонница и панические атаки. Омск в начале сентября накроет магнитная буря
Сегодня, 05:19
Топ арбитража. Дольщики «Алмазинвеста» и земля, налоги «Мостовика» и миллионер Плетюк
Сегодня, 04:56
Башни-близнецы. Золотов построит две многоэтажки на омском Левобережье
Вчера, 13:33