Пострадали 55 людей в результате взрыва в Сергиевом Посаде

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Московской области, количество пропавших без вести после взрыва возросло до 12 человек. В результате происшествия 23 человека были госпитализированы, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Дополнительно 31 человеку потребовался амбулаторный осмотр. Эти данные были предоставлены специалистами утром, пишет ФедералПресс.