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Published Сегодня, 10:54

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На месте ЧП начались работы по восстановлению

После визита мэра и силовиков на месте обвала парковки в Омске появился экскаватор

10 августа 2023, 10:54
Фото: Город55
На месте ЧП начались работы по восстановлению
Сейчас просевший асфальт и грунт раскапывают экватором, видимо, для проведения обследования и проведения аварийно-восстановительных работ.

В Омске продолжается эпопея с обвалившейся парковкой у дома на улице 3-я Енисейская 28/1. Сегодня туда оперативно приехали мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Омска Павел Попов.

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Сразу после визита официальных лиц и силовиков, на месте ЧП побывал и корреспондент Города55, который приметил работающую строительную технику, правда, пока в одном экземпляре.

Сейчас участок с обрушившимся асфальтом и грунтом раскапывают экскаватором. Можно заметить, что глубина выемки уже составляет более двух метров. Рядом с местом происшествия, которое огорожено сигнальной лентой можно увидеть и остатки силового кабеля, который, по всей видимости, приходится демонтировать.

Напомним, что грунт у новой многоэтажки начал сползать еще в начале июля и, по словам представителей управляющей компании, произошло это сразу после обильных дождей.

С места обвала вынимают грунт
Видео: Город55
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