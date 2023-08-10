После визита мэра и силовиков на месте обвала парковки в Омске появился экскаватор

Сейчас участок с обрушившимся асфальтом и грунтом раскапывают экскаватором. Можно заметить, что глубина выемки уже составляет более двух метров. Рядом с местом происшествия, которое огорожено сигнальной лентой можно увидеть и остатки силового кабеля, который, по всей видимости, приходится демонтировать.