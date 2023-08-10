После визита мэра и силовиков на месте обвала парковки в Омске появился экскаватор

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Омске продолжается эпопея с обвалившейся парковкой у дома на улице 3-я Енисейская 28/1. Сегодня туда оперативно приехали мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Омска Павел Попов.
Сразу после визита официальных лиц и силовиков, на месте ЧП побывал и корреспондент Города55, который приметил работающую строительную технику, правда, пока в одном экземпляре.
Сейчас участок с обрушившимся асфальтом и грунтом раскапывают экскаватором. Можно заметить, что глубина выемки уже составляет более двух метров. Рядом с местом происшествия, которое огорожено сигнальной лентой можно увидеть и остатки силового кабеля, который, по всей видимости, приходится демонтировать.
Напомним, что грунт у новой многоэтажки начал сползать еще в начале июля и, по словам представителей управляющей компании, произошло это сразу после обильных дождей.