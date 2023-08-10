Отвлеклась на малыша. Омичка с ребенком и двумя пассажирами перевернулась на машине

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Вчера, 9 августа, около 4 часов дня на трассе Челябинск-Новосибирск автомобиль Toyota Corolla вылетел в кювет и опрокинулся, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Как стало известно, 36-летняя женщина, находившаяся за рулем машины, отвлеклась на 3-летнего ребенка и потеряла управление. Малыш не пострадал, он находился в детском удерживающем сиденье. Двух других пассажиров, женщин 43-х и 68-и лет, отвезли в больницу.
Еще одно ДТП с опрокидыванием авто произошло на дороге Бакбасар-Полтавка. 70-летний водитель за рулем Nissan Pulsar не справился с управлением. Травмы получили трое пассажиров — 70-летняя женщина и двое мужчин, 75-и и 64-х лет.