Отвлеклась на малыша. Омичка с ребенком и двумя пассажирами перевернулась на машине

Как стало известно, 36-летняя женщина, находившаяся за рулем машины, отвлеклась на 3-летнего ребенка и потеряла управление. Малыш не пострадал, он находился в детском удерживающем сиденье. Двух других пассажиров, женщин 43-х и 68-и лет, отвезли в больницу.