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Автомобиль улетел в кювет

Отвлеклась на малыша. Омичка с ребенком и двумя пассажирами перевернулась на машине

10 августа 2023, 05:53
Автомобиль улетел в кювет

Омичка за рулем отвлеклась на ребенка и вылетела в кювет

Двоих женщин, находившихся на пассажирских сиденьях, отвезли в больницу.

Вчера, 9 августа, около 4 часов дня на трассе Челябинск-Новосибирск автомобиль Toyota Corolla вылетел в кювет и опрокинулся, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как стало известно, 36-летняя женщина, находившаяся за рулем машины, отвлеклась на 3-летнего ребенка и потеряла управление. Малыш не пострадал, он находился в детском удерживающем сиденье. Двух других пассажиров, женщин 43-х и 68-и лет, отвезли в больницу.

Еще одно ДТП с опрокидыванием авто произошло на дороге Бакбасар-Полтавка. 70-летний водитель за рулем Nissan Pulsar не справился с управлением. Травмы получили трое пассажиров — 70-летняя женщина и двое мужчин, 75-и и 64-х лет.

Nissan Pulsar перевернулся прямо на асфальтеNissan Pulsar перевернулся прямо на асфальте
Nissan Pulsar перевернулся прямо на асфальте
Фото: Госавтоинспекция Омской области
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#Евгений Игишев#Омск#Дети#Полиция#Госавтоинспекция#Авария#ДТП#Общество#Происшествия#Омская область
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