Омичей приглашают поучаствовать в открытии Аллеи олимпийских чемпионов

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Проект Аллеи олимпийцев состоит из двух связанных направлений: бронзовых бюстов олимпийских чемпионов, выполненных скульптором Сергеем Полегаевым, и портретной галереи именитых спортсменов кисти Народного художника Никаса Сафронова. Инициатором проекта стал омский меценат Сергей Козубенко.
Мероприятие начнется в в 13:30 с парада омских спортсменов по улицам Ленина и Думской. В нем примут участие в том числе:
Пройтись в одном ряду со звёздами мирового спорта приглашают и жителей города. А после открытия Аллеи олимпийских чемпионов на набережной Оми все желающие смогут пообщаться с олимпийскими чемпионами и взять автографы.