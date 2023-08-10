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Омичей приглашают поучаствовать в открытии Аллеи олимпийских чемпионов

10 августа 2023, 14:08
Фото: 1MI
Иллюстрация
12 августа состоится торжественное мероприятие с участием именитых российских спортсменов.

Проект Аллеи олимпийцев состоит из двух связанных направлений: бронзовых бюстов олимпийских чемпионов, выполненных скульптором Сергеем Полегаевым, и портретной галереи именитых спортсменов кисти Народного художника Никаса Сафронова. Инициатором проекта стал омский меценат Сергей Козубенко.

Мероприятие начнется в в 13:30 с парада омских спортсменов по улицам Ленина и Думской. В нем примут участие в том числе:

  • Александр Карелин, выпускник Омского государственного института физической культуры, двенадцатикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион мира, трехкратный победитель Олимпийских игр;
  • Владислав Третьяк, девятикратный чемпион Европы, десятикратный чемпион мира, трёхкратный победитель Олимпийских игр, президент Федерации хоккея России Федерации;
  • Александр Тихонов, одиннадцатикратный чемпион мира, четырехкратный победитель Олимпийских игр;
  • Михаил Мамиашвили, трехкратный чемпион мира и Европы, победитель Олимпийских игр, президент Федерации спортивной борьбы России;
  • Хасан Бароев, двукратный чемпион мира и Европы, победитель Олимпийских игр, президент Федерации спортивной борьбы России;
  • Мурат Карданов, чемпион Европы, победитель Олимпийских игр,
  • Ирина Минх, двукратная чемпионка Европы, победительница Олимпийских игр;
  • Ксения Дудкина, чемпионка мира и Европы, победительница Олимпийских игр;
  • и многие другие прославленные спортсмены.

Пройтись в одном ряду со звёздами мирового спорта приглашают и жителей города. А после открытия Аллеи олимпийских чемпионов на набережной Оми все желающие смогут пообщаться с олимпийскими чемпионами и взять автографы.

Мэр Омска Шелест рассказал о ходе реализации проекта «Аллея олимпийских чемпионов»
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#Анастасия Баянова#Омск#Аллея олимпийских чемпионов#Аллея#Праздники#Открытие#Торжественное открытие
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