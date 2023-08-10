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Омичам помогают создать спортплощадки на «Фабрике проектов»

Омичам помогают создать спортплощадки на «Фабрике проектов»

10 августа 2023, 06:59
Фото: правительство Омской области
Жители города очень заботятся об организации детского досуга.

Омичи продолжают обращаться за консультацией в «Фабрику проектов». Недавно в общественную приемную партии «Единая Россия» обратилась старшая по дому № 66 по улице Масленникова Галина Астахова.

Она подробно рассказала о проблеме их дома, рядом с которым нет хорошей детской площадки. Тем более, отметила Галина, детей достаточно много в округе, здесь расположены еще четыре многоэтажки.

Фото: правительство Омской области

Жильцы дома № 66 намереваются с помощью «Фабрики проектов» реализовать идею по созданию игрового комплекса с горкой, лесенками и качелями. Галине уже рассказали, какие первые шаги необходимо сделать для достижения цели. Сначала она соберет подписи в поддержку проекта.

Еще одна активистка, Александр Иващенко, хочет отремонтировать хоккейную коробку в поселке Новостройка (Кировский округ). Здесь местные жители планируют заменить ограждение, обеспечить территорию освещением и, возможно, поставить скамейки. В этом районе также много детей, которые любят играть в хоккей, так что идея действительно актуальна.

Омичи воплощают в жизнь идеи по благоустройству города с помощью «Фабрики проектов»
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Благоустройство#Детская площадка#Спортивные площадки#Фабрика проектов#Единая Россия#Общество#Город#Дети
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