Омичам помогают создать спортплощадки на «Фабрике проектов»

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Омичи продолжают обращаться за консультацией в «Фабрику проектов». Недавно в общественную приемную партии «Единая Россия» обратилась старшая по дому № 66 по улице Масленникова Галина Астахова.
Она подробно рассказала о проблеме их дома, рядом с которым нет хорошей детской площадки. Тем более, отметила Галина, детей достаточно много в округе, здесь расположены еще четыре многоэтажки.
Жильцы дома № 66 намереваются с помощью «Фабрики проектов» реализовать идею по созданию игрового комплекса с горкой, лесенками и качелями. Галине уже рассказали, какие первые шаги необходимо сделать для достижения цели. Сначала она соберет подписи в поддержку проекта.
Еще одна активистка, Александр Иващенко, хочет отремонтировать хоккейную коробку в поселке Новостройка (Кировский округ). Здесь местные жители планируют заменить ограждение, обеспечить территорию освещением и, возможно, поставить скамейки. В этом районе также много детей, которые любят играть в хоккей, так что идея действительно актуальна.