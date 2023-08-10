Налоговая ликвидирует одну из компаний Андрея Кипервара

Единственным владельцем уставного капитала «Блок-Модуля» является Андрей Кипервар, депутат Законодательного собрания Омской области. Напомним: в июне Кипервару был вынесен приговор по делу о налоговых махинациях на посту директора «Западно-Сибирского металлургического комбината». Судья ограничился наложением штрафа в 200 тысяч рублей.