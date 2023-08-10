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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:12

иллюстрация

Налоговая ликвидирует одну из компаний Андрея Кипервара

10 августа 2023, 09:10
Фото: Город55
иллюстрация
В ближайшее время ООО «Блок-Модуль» могут вычеркнуть из ЕГРЮЛ.

Над обществом с ограниченной ответственностью «Блок-Модуль» нависла угроза ликвидации. Налоговая служба нашла в данных об этой фирме в едином госреестре юридических лиц что-то недостоверное.

— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности), — говорится в официальном сообщении, датированном 9 августа.

Теперь руководству компании нужно исправить данные, в противном случае ООО будет ликвидировано.

Единственным владельцем уставного капитала «Блок-Модуля» является Андрей Кипервар, депутат Законодательного собрания Омской области. Напомним: в июне Кипервару был вынесен приговор по делу о налоговых махинациях на посту директора «Западно-Сибирского металлургического комбината». Судья ограничился наложением штрафа в 200 тысяч рублей.

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#Николай Эйхвальд#Налоговая#Ликвидация фирм#Бизнес#Новости#Андрей Кипервар
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