Налоговая ликвидирует одну из компаний Андрея Кипервара

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Над обществом с ограниченной ответственностью «Блок-Модуль» нависла угроза ликвидации. Налоговая служба нашла в данных об этой фирме в едином госреестре юридических лиц что-то недостоверное.
— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности), — говорится в официальном сообщении, датированном 9 августа.
Теперь руководству компании нужно исправить данные, в противном случае ООО будет ликвидировано.
Единственным владельцем уставного капитала «Блок-Модуля» является Андрей Кипервар, депутат Законодательного собрания Омской области. Напомним: в июне Кипервару был вынесен приговор по делу о налоговых махинациях на посту директора «Западно-Сибирского металлургического комбината». Судья ограничился наложением штрафа в 200 тысяч рублей.