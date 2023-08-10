На Сахалине начал работу Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа»

— В нашем регионе созданы отличные условия для жизни, работы и отдыха. В дни форума вы сами убедитесь в этом. Вы сможете пообщаться с жителями, посетить наши ведущие предприятия, спортивные и культурные объекты. Надеемся, что, познакомившись с Сахалинской областью, заинтересовавшись нашими проектами, вы задумаетесь о том, чтобы найти себя здесь — на островах, — подчеркнул Валерий Лимаренко.