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На Левобережье Омска за 90 миллионов продают здание с частным детсадом внутри

На Левобережье Омска за 90 миллионов продают здание с частным детсадом внутри

10 августа 2023, 07:16
Фото: yandex.ru/maps
Еще 10 млн рублей придется заплатить за земельный участок, на котором находится торговый комплекс.

В микрорайоне Прибрежный, по улице Крупской, 6к2, выставили на продажу трехэтажный торговый комплекс. Здание площадью 1985,5 кв. м, как и земельный участок под ним площадью 2542 кв. м находится в собственности индивидуальной предпринимательницы Натальи Ровинской. За торговый комплекс она рассчитывает выручить 90 млн рублей, и еще 10 млн — за земельный участок.

Здание помимо торгового центра можно приспособить под магазин, общепит, гостиничный бизнес, клинику или офис. По словам продавца, перед торговым комплексом на Крупской находится большая парковка. Место при этом с развитой инфраструктурой: жилой микрорайон, недалеко G-Drive Арена.

Сейчас большая часть трехэтажного здания сдана в аренду. Первый этаж занимает «Сбер еАптека», на втором и третьем этажах разместился частный детсад «Сказка». Также к аренде готов цоколь площадью 490 кв. м. Итоги торгов собираются подвести 14 сентября.

ИП Ровинская зарегистрировала в мае 2021 года. Специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Омичке принадлежит компания «Бухсервис», которая оказывает услуги по бухучету, финансовому аудиту и налоговому консультированию. В прошлом году чистая прибыль фирмы составила 146 тысяч рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в торговом комплексе «Континент» продают ресторан «Император». Готовый бизнес вместо со всей техникой и оборудованием стоит 6,5 млн рублей.

По 14 тысяч за квадратный метр. В Омске продают ресторан «Император»
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#Юлия Истомина#Торговый комплекс#Продажа#Бизнес#Предприниматель#Земельный участок#Город#Новости#Омск
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