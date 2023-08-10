На Левобережье Омска за 90 миллионов продают здание с частным детсадом внутри

В микрорайоне Прибрежный, по улице Крупской, 6к2, выставили на продажу трехэтажный торговый комплекс. Здание площадью 1985,5 кв. м, как и земельный участок под ним площадью 2542 кв. м находится в собственности индивидуальной предпринимательницы Натальи Ровинской. За торговый комплекс она рассчитывает выручить 90 млн рублей, и еще 10 млн — за земельный участок.