Хоценко: победители омского кадрового конкурса получат по миллиону на обучение

Омичи будут голосовать за тех участников конкурса, кто, по их мнению, имеет достаточный опыт для того, чтобы решать вопросы управления регионом. В отборе могут поучаствовать россияне от 25 до 55 лет с высшим образованием не ниже уровня специалиста. У них должен быть опыт управления не менее двух лет или опыт работы по профессии, требующей высшего образования, не менее трех лет. Одно из требований участникам: родиться, учиться, работать или проживать на территории Омской области сейчас или не меньше трех лет в прошлом.