Хоценко: победители омского кадрового конкурса получат по миллиону на обучение

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:36
В Омской области в сентябре состоится кадровый конкурс, который выявит талантливых и перспективных руководителей для работы в органах власти. Идею врио губернатора Виталия Хоценко поддержал президент Владимир Путин.
«Наш конкурс будет первым в Сибири. Такие региональные кадровые конкурсы проводятся в России. В том числе и в новых регионах. Все они призваны выявлять таланты, ребят, которые небезразличны, тех, кто хочет работать на благо своей малой родины и России. Очень надеемся, что нам удастся найти людей», — отметил Виталий Хоценко.
По его словам, в регионе не хватает управленцев в разных областях. Кандидатов ищут, но в некоторых структурах дефицит кадров составляет 20%.
Омичи будут голосовать за тех участников конкурса, кто, по их мнению, имеет достаточный опыт для того, чтобы решать вопросы управления регионом. В отборе могут поучаствовать россияне от 25 до 55 лет с высшим образованием не ниже уровня специалиста. У них должен быть опыт управления не менее двух лет или опыт работы по профессии, требующей высшего образования, не менее трех лет. Одно из требований участникам: родиться, учиться, работать или проживать на территории Омской области сейчас или не меньше трех лет в прошлом.
Победители конкурса попадут в резерв управленческих кадров Омской области и получат грант на 1 млн рублей для обучения по управленческой тематике и право на участие в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя».