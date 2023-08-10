«Газпромнефть-СМ» представила масла для современной лесозаготовительной техники

Высокотехнологичные рецептуры гидравлических масел G-Special созданы с учетом тяжелых климатических и рельефных нагрузок при эксплуатации специализированного оборудования. Смазочные материалы с повышенной вязкостью и противоизносными свойствами надежно защищают ключевые узлы и механизмы трансмиссии и гидравлической системы лесовозов, бульдозеров и других видов спецтехники. Также специалисты Научно-исследовательского центра «Газпромнефть-СМ» разработали гидравлическое масло с использованием бесцинковой технологии присадок. Высококачественный продукт эффективно защищает от коррозии механизмы из цветных металлов самых современных видов техники, а также снижает негативное воздействие на окружающую среду. Использование бесцинковых масел в гидравлических системах — одно из строгих требований ведущих мировых производителей лесозаготовительного и специализированного оборудования.