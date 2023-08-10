«Газпромнефть-СМ» представила масла для современной лесозаготовительной техники

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Компания представила специализированные гидравлические, индустриальные масла и уникальные цифровые сервисы, которые обеспечат бесперебойную работу самых современных видов лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования. Участие в одном из крупнейших форумов приняли более 600 представителей ведущих предприятий лесной промышленности из России и зарубежных стран.
Высокотехнологичные рецептуры гидравлических масел G-Special созданы с учетом тяжелых климатических и рельефных нагрузок при эксплуатации специализированного оборудования. Смазочные материалы с повышенной вязкостью и противоизносными свойствами надежно защищают ключевые узлы и механизмы трансмиссии и гидравлической системы лесовозов, бульдозеров и других видов спецтехники. Также специалисты Научно-исследовательского центра «Газпромнефть-СМ» разработали гидравлическое масло с использованием бесцинковой технологии присадок. Высококачественный продукт эффективно защищает от коррозии механизмы из цветных металлов самых современных видов техники, а также снижает негативное воздействие на окружающую среду. Использование бесцинковых масел в гидравлических системах — одно из строгих требований ведущих мировых производителей лесозаготовительного и специализированного оборудования.
«Газпромнефть-СМ» является основным поставщиком смазочных материалов крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов и деревообрабатывающих предприятий России.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы»
«В ассортименте „Газпромнефть-СМ“ представлены широкие линейки смазочных материалов для стационарного оборудования и специализированного автопарка предприятий лесной промышленности — всего более 150 наименований. При разработке таких продуктов специалисты компании учитывают высокие технологические и экологические требования к современной лесозаготовительной технике. Тесное сотрудничество с крупнейшими российскими холдингами в отрасли позволяет нам обеспечивать партнеров самыми современными смазочными материалами и совершенствовать специализированные рецептуры собственной продукции».