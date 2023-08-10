Дом в Омске, рядом с которым обвалился грунт, будут готовы незамедлительно расселить

За домом на 3-й Енисейской, где произошел провал грунта и асфальта, установили круглосуточное наблюдение. На состояние придомовой территории на прошлой неделе пожаловались местные жители. Сегодня, 10 августа, на месте побывал мэр Омска Сергей Шелест, городская прокуратура и МЧС.