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Причины провала грунта предстоит выяснить экспертам

Дом в Омске, рядом с которым обвалился грунт, будут готовы незамедлительно расселить

10 августа 2023, 08:05
Фото: Телеграм-канал мэра Омска
Причины провала грунта предстоит выяснить экспертам
На место выехал мэр города Сергей Шелест, прокуратура и МЧС.

За домом на 3-й Енисейской, где произошел провал грунта и асфальта, установили круглосуточное наблюдение. На состояние придомовой территории на прошлой неделе пожаловались местные жители. Сегодня, 10 августа, на месте побывал мэр Омска Сергей Шелест, городская прокуратура и МЧС.

«Несмотря на то, что застройщик уверяет в надежности самой постройки и в том, что дом стоит на „материнском“ грунте, мы должны проработать разные варианты развития событий. Ближний к провалу подъезд пока полностью не заселен, в нем проживают 60 человек. В подвале здания установлены маяки. Мониторинг осуществляется круглосуточно. Если будет понятно, что подъезд „пополз“ — людей незамедлительно отселим. Все алгоритмы есть», — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Сергей Шелест добавил, что причины провала грунта должны выяснить эксперты.

Омичи опасаются, что сдвиг грунта может произойти и рядом с другими домами, построенными на заболоченной местности.

Дом на 3-й Енисейской возводила компания «Сибирский строитель». Эта же фирма займется строительством еще одного жилого здания на соседнем участке.

«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт
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#Омск#Омская область#Евгений Игишев#Авария#Грунт#Провал#Жилой дом#Асфальт#Строительство#Город
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