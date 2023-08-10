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Депутат ГД РФ предлагает расширить программу сельской ипотеки на Подмосковье

10 августа 2023, 06:56
Депутат Сергей Колунов из фракции «Единая Россия» предложил расширить программу «Сельская ипотека» на агломерации Московской области. Он отметил, что эта программа позволяет получить ипотечный кредит на строительство или покупку жилья в сельской местности под низкую процентную ставку.

Как отметил депутат, главная цель этой программы — остановить «вымирание» поселков и деревень в России и создать хорошие условия для проживания граждан на удаленных от городов территориях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако, есть проблема. В настоящее время льготные условия ипотеки не распространяются на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Жители Волоколамска, Лотошина, Шаховской и других регионов Московской области обращаются к депутату с просьбой распространить льготную ипотеку и на их регион. Парламентарий считает, что введение «Сельской ипотеки» на агломерации Подмосковья (Луховицы, Волоколамск, Шатура, Талдом, Можайск, Истра, Зарайск, Руза, Серебряные Пруды, Лотошино и Шаховская) будет способствовать развитию сельских районов, поддержке жителей в отдаленных районах и предотвращению массовых переездов ближе к Москве.

Колунов планирует написать письмо с соответствующим предложением в Министерство сельского хозяйства России и надеется на его поддержку и обсуждение.

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