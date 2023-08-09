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Закрывайте окна. В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности

9 августа 2023, 02:35
Фото: Город55
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В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности

Его вводят на протяжении уже двух недель.

В Омской области вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Специалисты Обь-Иртышского УГМС дали прогноз, что он окончится к 11 часам сегодняшнего дня. Степень опасности — первая.

До того времени вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе на территории как Омска, так и Омской области. Отметим, что режим НМУ вводили и день назад, 8 августа. Его объявляют ежедневно уже две недели, с 27 июля.

Как сообщают в региональном минприроды, превышений ПДК каких-либо веществ не зарегистрировано. К слову, жалобы на качество атмосферного воздуха омичи продолжают публиковать в соцсетях до сих пор. Последние комментарии были от жителей Левого берега и городка Нефтяников.

Уже норма. В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Экология#Здоровье#Вредные вещества#Режим нму#Режим черного неба
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