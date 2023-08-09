Взрыв в жилом доме в Махачкале: пострадавшие и эвакуация

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:47
Согласно информации от экстренных служб, пострадали четыре человека, включая детей. Свидетели рассказывают о разрушениях на первом до пятого этажах. Кроме того, окна в соседнем здании были выбиты. Сообщается о повреждении 20 квартир, и существует опасность, что дети могут оказаться под завалами, пишет ФедералПресс.
На месте происшествия работают медицинский персонал и спасатели, которые стараются помочь пострадавшим и проводят необходимые мероприятия.