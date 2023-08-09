Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: причины и обстоятельства ЧП

Жители местных кварталов, с которыми удалось поговорить, до сих пор ошеломлены происходящим. В то время как возле завода наблюдается целый «парад»: кареты скорой помощи и автомобили правоохранительных органов, эксперты продолжают исследовать причины и обстоятельства этого ЧП.