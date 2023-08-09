Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: причины и обстоятельства ЧП

9 августа 2023, 13:24
Инцидент на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде привлек внимание общественности. Была срочно объявлена эвакуация всех цехов, в том числе арендованных помещений.

По последней информации от подмосковного Минздрава, пострадали 43 человека, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь. Первоначальные предположения о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не подтвердились. Причины взрыва все еще выясняются.

На месте происшествия собрались горожане и журналисты, включая корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня». Однако только сотрудникам спецслужб разрешен доступ на территорию завода.

Жители местных кварталов, с которыми удалось поговорить, до сих пор ошеломлены происходящим. В то время как возле завода наблюдается целый «парад»: кареты скорой помощи и автомобили правоохранительных органов, эксперты продолжают исследовать причины и обстоятельства этого ЧП.

Следует напомнить, что ЗОМЗ является ключевым компонентом холдинга «Швабе», входящего в структуру госкорпорации «Ростех». Этот завод является важным разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных устройств для различных областей, включая силовые структуры, промышленность и здравоохранение.

Подпишитесь
Дольщики «ДомСтройОмска» требуют привлечь к ответственности второго учредителя
Сегодня, 10:55
Грязь и горы мусора. Омичи рассказали о состоянии Ново-южного кладбища
Сегодня, 09:13
Строителя школы в микрорайоне «Серебряный берег» оштрафовали на 15 млн рублей
Сегодня, 12:39
Важно. Омский Роспотребнадзор предупредил о появлении нового штамма коронавируса
Сегодня, 08:20
От Африки до Иордании. В каких странах успели побывать омские туристы в прошлом году
Сегодня, 11:31
Башни-близнецы. Золотов построит две многоэтажки на омском Левобережье
Сегодня, 13:33