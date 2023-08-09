Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: причины и обстоятельства ЧП

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
По последней информации от подмосковного Минздрава, пострадали 43 человека, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь. Первоначальные предположения о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не подтвердились. Причины взрыва все еще выясняются.
На месте происшествия собрались горожане и журналисты, включая корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня». Однако только сотрудникам спецслужб разрешен доступ на территорию завода.
Жители местных кварталов, с которыми удалось поговорить, до сих пор ошеломлены происходящим. В то время как возле завода наблюдается целый «парад»: кареты скорой помощи и автомобили правоохранительных органов, эксперты продолжают исследовать причины и обстоятельства этого ЧП.
Следует напомнить, что ЗОМЗ является ключевым компонентом холдинга «Швабе», входящего в структуру госкорпорации «Ростех». Этот завод является важным разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных устройств для различных областей, включая силовые структуры, промышленность и здравоохранение.