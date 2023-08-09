Врач рассказала об опасности нахождения на сквозняке в жару

Чтобы избежать таких последствий, специалист рекомендует не находиться в сквозняке слишком долго и по возможности закрывать шею и плечи. Он также отсоветует находиться слишком близко к работающим вентиляторам или кондиционерам и не устанавливать температуру кондиционера ниже 20 градусов, если на улице температура выше 30 градусов.