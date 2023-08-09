Врач рассказала об опасности нахождения на сквозняке в жару

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Во время жаркой погоды сквозняк может дать освежающую прохладу, однако он может быть опасным для здоровья. Об этом говорит врач общей практики Мария Беляева.
«Когда находимся на сквозняке, мышцы сосудов начинают спазмировать, чтобы защитить организм. Однако, если находиться на сквозняке продолжительное время, это может привести к охлаждению мышц, ухудшению кровоснабжения и потере их эластичности», — объясняет Беляева в интервью для онлайн интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В результате этого часто появляются боли в шее, спине и головные боли. Длительное нахождение в сквозняке также ведет к сухости слизистых оболочек дыхательных путей, делая их более уязвимыми для бактерий, что может легко привести к простудным заболеваниям.
Чтобы избежать таких последствий, специалист рекомендует не находиться в сквозняке слишком долго и по возможности закрывать шею и плечи. Он также отсоветует находиться слишком близко к работающим вентиляторам или кондиционерам и не устанавливать температуру кондиционера ниже 20 градусов, если на улице температура выше 30 градусов.