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Published Сегодня, 19:22

Modified Сегодня, 19:23

Updated Сегодня, 19:23

Ветеринар рассказала, чем не следует кормить кошек и собак

9 августа 2023, 19:22
Ветеринарный врач Маргарита Наумова рассказала, почему из рациона таких домашних животных, как собаки и кошки, следует исключить шоколад, кости, молочные продукты, а также лук и чеснок. Также специалист сообщила, что четвероногим друзьям человека противопоказаны чай и кофе.

Употребление в пищу костей смертельно опасно для наших питомцев. Владельцы собак и кошек нередко предлагают им такое лакомство, но края костей бывают достаточно острыми и могут травмировать органы пищеварительной системы животных. Об этом пишет издание News.ru.

Также эксперт отметила, что в шоколаде содержится вещество теобромин, токсичное для животных. Оно способно вызывать у собак и кошек судороги, нарушения сердечного ритма и рвоту. Теобромин может даже стать причиной смерти домашнего любимца.

Соединения, содержащиеся в чесноке и луке, могут повредить кроветворную систему наших питомцев и вызвать у них анемию. Кофеин, который содержится как в кофе, так и в чае и «энергетиках», вызывает ускорение сердцебиения, гиперактивность животного, рвоту и множество иных проблем, — предостерегает ветврач.

Также Наумова напомнила, что молоко и молочные продукты тоже не подходят собакам и кошкам, нередко становясь причиной проблем с пищеварением.

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