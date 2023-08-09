Ветеринар рассказала, чем не следует кормить кошек и собак

Соединения, содержащиеся в чесноке и луке, могут повредить кроветворную систему наших питомцев и вызвать у них анемию. Кофеин, который содержится как в кофе, так и в чае и «энергетиках», вызывает ускорение сердцебиения, гиперактивность животного, рвоту и множество иных проблем, — предостерегает ветврач.