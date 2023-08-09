Ветеринар рассказала, чем не следует кормить кошек и собак

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Употребление в пищу костей смертельно опасно для наших питомцев. Владельцы собак и кошек нередко предлагают им такое лакомство, но края костей бывают достаточно острыми и могут травмировать органы пищеварительной системы животных. Об этом пишет издание News.ru.
Также эксперт отметила, что в шоколаде содержится вещество теобромин, токсичное для животных. Оно способно вызывать у собак и кошек судороги, нарушения сердечного ритма и рвоту. Теобромин может даже стать причиной смерти домашнего любимца.
Соединения, содержащиеся в чесноке и луке, могут повредить кроветворную систему наших питомцев и вызвать у них анемию. Кофеин, который содержится как в кофе, так и в чае и «энергетиках», вызывает ускорение сердцебиения, гиперактивность животного, рвоту и множество иных проблем, — предостерегает ветврач.
Также Наумова напомнила, что молоко и молочные продукты тоже не подходят собакам и кошкам, нередко становясь причиной проблем с пищеварением.