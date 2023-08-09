В Воронеже пассажир автобуса едва не задушил подростка

«Он выходил, сказал, что я всем мешаю. Я спросил: „А вы кто?“ Потом последовал удар. Ударил по лицу. Я встал, старался защищаться. Потом девушка встала посередине. Он оттащил эту девушку и начал меня душить» — рассказал 16-летний пострадавший.