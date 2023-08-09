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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Воронеже пассажир автобуса едва не задушил подростка

9 августа 2023, 12:14
Житель Воронежа почти задушил подростка в маршрутке из-за того, что тот громко разговаривал по телефону о физике.

«Он выходил, сказал, что я всем мешаю. Я спросил: „А вы кто?“ Потом последовал удар. Ударил по лицу. Я встал, старался защищаться. Потом девушка встала посередине. Он оттащил эту девушку и начал меня душить» — рассказал 16-летний пострадавший.

Как пишет 360tv.ru, пятеро женщин, которые находились в маршрутке, пытались помешать агрессору, но безуспешно. Водитель не вмешался в происходящее. Конфликт закончился только тогда, когда одна из пассажирок позвала на помощь мужчину, который стоял на остановке.

В результате драки у пострадавшего был сломан нос, а также появились ушибы и ссадины. Нападавшего уже обнаружили в социальных сетях, полиция возбудила уголовное дело в отношении него.

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