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В омской «Меге» откроется магазин французско-турецкого бренда LC Waikiki

9 августа 2023, 05:45
Фото: 1MI
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О дате начала работы магазина обещают сообщить позднее.

В омской «Меге» откроется магазин французско-турецкого бренда LC Waikiki. Информация об этом появилась в 2Gis. В торговом комплексе Городу55 рассказали, что дата начала работы магазина пока неизвестна.

«Пока не поступало информации. Обычно за неделю уведомляют до открытия. То, что планировалось к открытию в ближайшее время — уже открылось. Это такие магазины, как One Price и Demix», — рассказали в «Меге».

Торговая марка LC Waikiki была основана в 1988 году во Франции. В настоящее время организация базируется в Турции. Торговая сеть компании состоит из 1200 магазинов в 56 странах мира.

Ранее Город55 сообщал, что в «Меге» открылся спортивный магазни «Demix». Первую коллекцию бренд выпустил в 2008 году, он принадлежит группе компаний «Спортмастер». Омичам предлагают одежду, обувь и экипировку для занятий спортом.

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#МЕГА Омск#Мега#Магазин#Бренд#Торговля#Бизнес#Город#Торговый комплекс#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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