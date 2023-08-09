Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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В омской «Меге» откроется магазин французско-турецкого бренда LC Waikiki. Информация об этом появилась в 2Gis. В торговом комплексе Городу55 рассказали, что дата начала работы магазина пока неизвестна.
«Пока не поступало информации. Обычно за неделю уведомляют до открытия. То, что планировалось к открытию в ближайшее время — уже открылось. Это такие магазины, как One Price и Demix», — рассказали в «Меге».
Торговая марка LC Waikiki была основана в 1988 году во Франции. В настоящее время организация базируется в Турции. Торговая сеть компании состоит из 1200 магазинов в 56 странах мира.
Ранее Город55 сообщал, что в «Меге» открылся спортивный магазни «Demix». Первую коллекцию бренд выпустил в 2008 году, он принадлежит группе компаний «Спортмастер». Омичам предлагают одежду, обувь и экипировку для занятий спортом.