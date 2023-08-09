В омских Нефтяниках обнаружили семикратное превышение ПДК сероводорода в воздухе

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области рассказали о том, что этой ночью в Советский округ отправилась передвижная эколаборатория. Специалисты сделали замеры качества атмосферного воздуха в двух точках.
Выяснилось, что на улице Загородная с 23:40 8 августа до 00:20 9 августа была превышена допустимая концентрация сероводорода в 7,12 раз (0,057 мг/м3, ветер СВ 2 м/с). В районе Нефтяного переулка, 2 превышений ПДК с 00:35 до 00:55 не регистрировали.
«Жалобы на выбросы или неприятный запах вы можете оставить по номерам центра экологического мониторинга: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21. Заявки принимаются круглосуточно», — добавили в профильном министерстве.
Автоматизированные посты в то же время не выявили каких-либо отклонений. При этом не сообщается, какое предприятие может быть источником выбросов.
Добавим, что по прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, режим неблагоприятных метеоусловий должен был закончиться сегодня, 9 августа, в 11 часов утра. Жалобы поступали также и от жителей Левого берега, но эколаборатория выезжала только в городок Нефтяников.