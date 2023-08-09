В омских Нефтяниках обнаружили семикратное превышение ПДК сероводорода в воздухе

Выяснилось, что на улице Загородная с 23:40 8 августа до 00:20 9 августа была превышена допустимая концентрация сероводорода в 7,12 раз (0,057 мг/м3, ветер СВ 2 м/с). В районе Нефтяного переулка, 2 превышений ПДК с 00:35 до 00:55 не регистрировали.