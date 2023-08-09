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В двух округах Омска на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса

9 августа 2023, 07:20
Фото: 1MI
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В Омске в двух округах отключат холодную воду из-за ремонтных работ

Омичей просят запастись водой.

В Кировском и Советском округах Омска отключат холодную воду. Как сообщается на сайте «Росводоканала», на участках пройдут ремонтные работы.

Во вторник, 15 августа, с 01:00 до 24:00 воды не будет по следующим адресам:

Ул. Мельничная 87/1, 87/2, 87/3, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/7, 89б, 89а, 89, 89/5, 89/6, 91, 120, 122, 124;
Ул. 2-я Казахстанская 2, 3, 5, 7, 9;

На пониженном давлении:
п. Самарка, п. Мелиораторов, п. Троицкое;
Ул. Мельничная, ул. Перова, ул. 1-я, 2-я, 3-я Казахстанские.

В среду, 16 августа, с 10:00 до 23:00 под отключения попадут дома в Советском округе:

Пр. Менделеева, 28Д, 32 Б, 32В, 34, 36, 38;
Ул. С. Тюленина, 5В, 5Б;
4. Пр. Менделеева, д. 32в — школа № 120.

В «Росводоканале» просят омичей запастись водой на время ремонта.

Ранее Город55 сообщал об отключениях холодной воды на других участках в Омске:

Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет
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#Росводоканал#Отключение#Вода#Холодная вода#Общество#Город#Омск#Омская область#ЖКХ#Евгений Игишев
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