Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Изображение материала

Цифровой рубль начнут применять при страховании имущества и медстраховании

9 августа 2023, 13:40
Фото: 1MI
Пилотный проект по проведению операций с использованием цифрового рубля стартует 15 августа — об этом заявила Ольга Скоробогатова, Первый заместитель председателя Банка России в ходе пресс-конференции в ТАСС.

В мероприятии также приняли участие представители финансовой отрасли, в том числе Ольга Сорокина — член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК. Топ-менеджер рассказала о перспективах применения цифрового рубля в страховании.

По словам Ольги Скоробогатовой, в рамках пилотного проекта будет тестироваться открытие кошельков в цифровых рублях — банком и клиентом, переводы между клиентами, а также процесс оплат товаров и услуг с использованием цифрового рубля. На данный момент уже 13 российских банков прошли все подготовительные мероприятия для участия в проекте, и готовы начать операции в цифровых рублях с реальными клиентами. В пилотном проекте также примет участие Страховой Дом ВСК.

«Запуск пилотирования операций с реальными цифровыми рублями — важнейший этап проекта. Это позволит нам проверить работу платформы цифрового рубля уже в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей. Мы рассчитываем, что начиная с 2025 года национальной цифровой валютой смогут активно пользоваться граждане и бизнес, естественно, по своему желанию», — отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Банк России является лидером изменений цифрового ландшафта финансовой отрасли страны. Внедренные ранее российская национальная платёжная система и система быстрых платежей (СБП) уже успели показать свою эффективность и востребованность среди россиян. Например, в ВСК от 30 до 50% полисов покупается через СБП. У нового финансового инструмента — цифрового рубля — также широкие перспективы использования в финансовой рознице, в том числе в страховании, отметила на пресс-конференции Ольга Сорокина, член совета директоров Страхового Дома ВСК.

На первом этапе пилотного проекта цифровой рубль будет применяться при покупке страховых продуктов. В ВСК продажа полисов при помощи нового инструмента будет доступна при страховании имущества и в медицинском страховании. В дальнейшем в компании рассматривают применение цифрового рубля при взаиморасчетах с контрагентами. Также технология смартконтракта дает потенциал для новых продуктов и сервисов, которые необходимо будет протестировать.

В рамках пилотного проекта ВСК планирует протестировать всю цепочку транзакций с цифровым рублем, в которую входят регулятор, банки, страховщик и клиенты. По оценкам ВСК, применение в расчетах цифрового рубля позволит улучшить и дополнить клиентский путь — как в части уровня сервиса, так и в части внутренних бизнес-процессов игроков финансового рынка.

«Для ВСК цифровой рубль — это новые возможности. Применение цифрового рубля позволит нам совершенствовать клиентский сервис, оптимизировать внутренние процессы в компании. Спрос на данный цифровой инструмент у россиян во многом будет зависеть от того, насколько правильно будут настроены бизнес-процессы внутри финансовой индустрии. СБП доходит до 30-50% востребованности при покупке страховых продуктов. Использование цифрового рубля нашими клиентами может превысить эту планку. Мы надеемся, что в будущем у нас также появится возможность создавать новые продукты и сервисы уже с помощью цифрового рубля и цифрового кошелька клиента», — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Вадим Кулик, Заместитель президента — председателя правления ВТБ отметил, что применение цифрового рубля позволит формировать новые продукты и услуги для клиентов финансовых компаний. А Роман Латыпов, первый замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы заявил, что к пилотному проекту присоединится московское метро.

Подпишитесь
Дольщики «ДомСтройОмска» требуют привлечь к ответственности второго учредителя
Сегодня, 10:55
Грязь и горы мусора. Омичи рассказали о состоянии Ново-южного кладбища
Сегодня, 09:13
Строителя школы в микрорайоне «Серебряный берег» оштрафовали на 15 млн рублей
Сегодня, 12:39
Важно. Омский Роспотребнадзор предупредил о появлении нового штамма коронавируса
Сегодня, 08:20
От Африки до Иордании. В каких странах успели побывать омские туристы в прошлом году
Сегодня, 11:31
Башни-близнецы. Золотов построит две многоэтажки на омском Левобережье
Сегодня, 13:33