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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

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Терпите. В середине августа Омскую область накроет еще одна волна аномальной жары

9 августа 2023, 06:48
Фото: Город55
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При этом минимальная температура воздуха составит +11 градусов.

С конца этой рабочей недели в Омской области будет постепенно снижаться температура воздуха. Однако, согласно данным сервиса визуализации погоды Ventusky, к середине августа в регион вернется тепло.

Завтра, 10 августа, днем термометр покажет не больше +14… +19 градусов. В пятницу, 11 августа, воздух прогреется всего лишь на +12… +16 градусов. В субботу, 12 августа, будет еще прохладнее, так как температура воздуха составит +11… +14 градусов.

По данным сервиса, в ближайшие три дня в Омской области вполне вероятен дождь. А с 16 августа в регионе будет снова теплеть, ожидается повышение до +30 градусов. Максимальная температура воздуха в августе составит +33 градуса. К аномальной жаре местным жителям стоит готовиться 21 и 22 числа.

Отметим, что прогноз погоды является долгосрочным, данные актуальны на момент публикации.

А ночью уже холодает. В Омской области рабочая неделя начнется с жары до +30 градусов
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#Алина Ясинская#Погода#Погода в Омске#Новости#Омская область#Омск#Дождь#Аномальная жара
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