Терпите. В середине августа Омскую область накроет еще одна волна аномальной жары

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
С конца этой рабочей недели в Омской области будет постепенно снижаться температура воздуха. Однако, согласно данным сервиса визуализации погоды Ventusky, к середине августа в регион вернется тепло.
Завтра, 10 августа, днем термометр покажет не больше +14… +19 градусов. В пятницу, 11 августа, воздух прогреется всего лишь на +12… +16 градусов. В субботу, 12 августа, будет еще прохладнее, так как температура воздуха составит +11… +14 градусов.
По данным сервиса, в ближайшие три дня в Омской области вполне вероятен дождь. А с 16 августа в регионе будет снова теплеть, ожидается повышение до +30 градусов. Максимальная температура воздуха в августе составит +33 градуса. К аномальной жаре местным жителям стоит готовиться 21 и 22 числа.
Отметим, что прогноз погоды является долгосрочным, данные актуальны на момент публикации.