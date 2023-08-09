Терпите. В середине августа Омскую область накроет еще одна волна аномальной жары

По данным сервиса, в ближайшие три дня в Омской области вполне вероятен дождь. А с 16 августа в регионе будет снова теплеть, ожидается повышение до +30 градусов. Максимальная температура воздуха в августе составит +33 градуса. К аномальной жаре местным жителям стоит готовиться 21 и 22 числа.