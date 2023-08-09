Телеведущая Грачева рассказала о протезах, который получил фигурист Костомаров

Грачева также отметила, что протезы, которые использует Костомаров, доступны не только знаменитостям, но и обычным людям. Однако есть одна проблема — это время ожидания. Маргарита сама ждет уже пять месяцев новый протез и до сих пор не получила ответа. Из-за этой задержки люди иногда вынуждены быть без конечностей в течение длительного времени.