Телеведущая Грачева рассказала о протезах, который получил фигурист Костомаров

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Маргарита Грачева, телеведущая, лишившаяся кистей рук из-за бывшего мужа, выразила радость за успехи фигуриста. Она отметила, что чем быстрее человек получает протез, тем скорее он может вернуться к своим делам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Такого же мнения придерживается и российский психолог Виктория Шигалович. Она утверждает, что протезы помогают не только физически, но и психологически. Важно для людей после сложных операций почувствовать себя полноценными и целостными личностями.
Грачева также отметила, что протезы, которые использует Костомаров, доступны не только знаменитостям, но и обычным людям. Однако есть одна проблема — это время ожидания. Маргарита сама ждет уже пять месяцев новый протез и до сих пор не получила ответа. Из-за этой задержки люди иногда вынуждены быть без конечностей в течение длительного времени.
Тем не менее, если в индивидуальной программе реабилитации указано, что человеку необходим протез, государство может предоставить его. Грачева сама получила протез в России, аналогичный немецкому. Однако из-за ограничений и санкций возникают проблемы с получением запчастей и ремонтом. Люди страдают от долгого ожидания иногда до полугода.
Напомним, что бывший муж Маргариты Грачевой несколько лет назад жестоко обрубил ей кисти обеих рук. Она смогла преодолеть ужасные испытания и начать новую жизнь.