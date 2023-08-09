Строителя школы в микрорайоне «Серебряный берег» оштрафовали на 15 млн рублей

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал Развитие» с начала июля текущего года были выписаны целых три штрафа на крупные суммы: 3,844 млн рублей (3 июля), 4,965 млн (24 июля) и 6,002 млн (4 августа). Во всех трех случаях речь идет о «просрочке исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом». Имеется в виду контракт с департаментом строительства администрации Омска о постройке общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег».
О ходе строительства Город55 писал уже не раз. Новая школа, рассчитанная на 1100 учеников, должна открыться 1 сентября 2024 года, а все работы должны быть завершены к 30 июня. Признаки отставания появились не позже марта текущего года. В июле прокуратура направила застройщику предписание, но это, видимо, не помогло. Сегодня, 9 августа, мэр Шелест написал в своем телеграм-канале о состоявшемся «предельно жестком разговоре» с руководством «Капитала Развитие».
— Подрядчик или выполнит свои обязательства, — пишет мэр, — или вынужден будет уйти с репутационными и материальными потерями в виде штрафных санкций.
Мы видим, что определенные «материальные потери» подрядчику уже гарантированы. 3 штрафа в совокупности дают почти 15 млн рублей, что составляет чуть больше 1% от общей суммы контракта (1 млрд 174 млн рублей). Кстати, в уставном капитале фирмы 2,5 млн рублей, а последний финансовый год «Капитал Развитие» закончил с убытками в 400 млн.
Стоит отметить, что эта же фирма строит в Омске еще одну школу (уже по заказу минстроя). Объект расположен в микрорайоне «Ясная Поляна», в контракте обозначена примерно та же сумма (1 млрд 145 млн рублей), работы идут с отставанием, так что прокуратура взяла строительство под контроль и направила подрядчику еще одно предписание.