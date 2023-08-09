Строителя школы в микрорайоне «Серебряный берег» оштрафовали на 15 млн рублей

О ходе строительства Город55 писал уже не раз. Новая школа, рассчитанная на 1100 учеников, должна открыться 1 сентября 2024 года, а все работы должны быть завершены к 30 июня. Признаки отставания появились не позже марта текущего года. В июле прокуратура направила застройщику предписание, но это, видимо, не помогло. Сегодня, 9 августа, мэр Шелест написал в своем телеграм-канале о состоявшемся «предельно жестком разговоре» с руководством «Капитала Развитие».