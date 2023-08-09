Стало известно, над чем работают британские ученые на военной базе Портон-Даун

Ученые готовятся к возможной новой эпидемии «болезни X» на военной базе Портон-Даун в Великобритании. На этой базе проводят исследования и разрабатывают вакцины от различных видов вирусов. Об этом сообщает известное британское издание.