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Стало известно, над чем работают британские ученые на военной базе Портон-Даун

9 августа 2023, 09:00
Ученые готовятся к возможной новой эпидемии «болезни X» на военной базе Портон-Даун в Великобритании. На этой базе проводят исследования и разрабатывают вакцины от различных видов вирусов. Об этом сообщает известное британское издание.

СМИ также отмечают, что на территории военной базы находится самый старый центр по изучению химического оружия в стране. Однако журналисты имеют доступ только к ограниченной части исследовательского центра.

Политолог Вадим Сипров выразил свою тревогу по поводу работы вирусологов на британской военной базе.

«Публикация в британском таблоиде — это прозрачный намек на то, что новый, еще более опасный вирус уже существует», — поделился Сипров своим мнением в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперта также насторожил факт, что журналистам разрешен вход только в некоторые лаборатории на базе Портон-Даун. По его мнению, это свидетельствует о наличии строгой конфиденциальности.

«Главная цель военных биологов — разработка оружия массового поражения, а создание вакцин — второстепенное направление их работы», — пояснил Сипров.

Политолог также не исключает возможность работы британских ученых над химическим оружием против российских войск.

«Запад не в состоянии нанести России поражение конвенциональными средствами, в то же время начинать ядерную войну они не готовы. Биологическое оружие для них могло бы стать компромиссным средством», — добавил Сипров.

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