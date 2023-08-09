Стало известно, над чем работают британские ученые на военной базе Портон-Даун

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СМИ также отмечают, что на территории военной базы находится самый старый центр по изучению химического оружия в стране. Однако журналисты имеют доступ только к ограниченной части исследовательского центра.
Политолог Вадим Сипров выразил свою тревогу по поводу работы вирусологов на британской военной базе.
«Публикация в британском таблоиде — это прозрачный намек на то, что новый, еще более опасный вирус уже существует», — поделился Сипров своим мнением в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Эксперта также насторожил факт, что журналистам разрешен вход только в некоторые лаборатории на базе Портон-Даун. По его мнению, это свидетельствует о наличии строгой конфиденциальности.
«Главная цель военных биологов — разработка оружия массового поражения, а создание вакцин — второстепенное направление их работы», — пояснил Сипров.
Политолог также не исключает возможность работы британских ученых над химическим оружием против российских войск.
«Запад не в состоянии нанести России поражение конвенциональными средствами, в то же время начинать ядерную войну они не готовы. Биологическое оружие для них могло бы стать компромиссным средством», — добавил Сипров.