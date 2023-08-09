СК начал проверку расследования избиения мальчика в Москве

Семья переехала в столичный район Преображенское в 2021 году. Сын Анастасии познакомился с другими детьми на площадке, в том числе с одной девочкой. Постепенно у него появились два друга, но затем мама пострадавшего ребенка запретила одного из них приходить в их дом, объяснив это его неадекватным поведением.