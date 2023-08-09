СК начал проверку расследования избиения мальчика в Москве

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Это расследование велось в районе Богородское. Мать пострадавшего ребенка, Анастасия, поделилась с «360» деталями произошедшего и выразила свои претензии к процессу расследования.
Семья переехала в столичный район Преображенское в 2021 году. Сын Анастасии познакомился с другими детьми на площадке, в том числе с одной девочкой. Постепенно у него появились два друга, но затем мама пострадавшего ребенка запретила одного из них приходить в их дом, объяснив это его неадекватным поведением.
События развивались дальше. 9 августа 2021 года к дому Анастасии пришел незнакомый подросток в сопровождении двух друзей, которые ранее бывали у сына женщины. Это стало началом инцидента. Мальчика вывели из квартиры под угрозами, после чего подросток начал допрашивать его о каких-то подругах.
По словам Анастасии, конфликт был связан с общением с сестрой одного из подростков. Ребенок дарил ей конфеты, она не возражала против этого. В ходе разборок женщина несколько раз выходила из квартиры, чтобы убедиться, что с сыном все в порядке.
Однако в дальнейшем на улице мальчика ударили камнем в лицо. Возникла потасовка, которая переросла в избиение. Соседи видели происходящее из окон, и один из них сообщил, что нападавший подросток обмотал бинтами руки пострадавшему и с разбега ударил его по лицу. Затем он продолжил избивать его вместе с другим подростком.
В результате нападения мальчику были сломаны верхняя челюсть и нос в двух местах. После госпитализации выявили ушибы и сотрясение головного мозга, а также подозрения на тромб.
Анастасия также рассказала о том, как ход расследования затем менялся. Первоначально дело вел инспектор по делам несовершеннолетних, но оно перешло к другому следователю. В ходе процесса из дела исчезли жалобы, ходатайства, видео и документы, включая свидетельства о причастности других лиц, включая матерь одного из подозреваемых.
Следователь даже предложила Анастасии подписать бланк, в котором говорилось, что она не имеет никаких претензий к семье нападавшего. Женщина отказалась от этой идеи, но следователь предложила ей уважать семью подростка и предупредила, что отказ может повлечь за собой негативные последствия.
Во время судебного процесса один из свидетелей вдруг заявил, что ничего не помнит. Это вызвало недоумение у присутствующих. Анастасия также поделилась, что ей предлагали сделку — деньги в обмен на отказ от уголовного дела. Она отказалась от этой идеи.
После того, как Анастасия выступила с историей в общественности, волонтеры поддержали ее и предоставили адвокатов, которые помогли подготовить апелляционную жалобу на пересмотр приговора. На данный момент в Следственном комитете проходит проверка, связанная с тем, как расследование данного дела было проведено.