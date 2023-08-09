Сергей Шелест рассказал, как проходит подготовка к открытию Аллеи олимпийцев

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
По словам Шелеста, до торжественного открытия нужно еще многое успеть: установить светильники, покрасить скамейки, завершить озеленение.
«Хоть „работа кипит“ словосочетание довольно избитое, по-другому, глядя на будущую аллею олимпийцев, не скажешь», — поделился мэр.
Он добавил, что в помощь подрядчику завтра присоединятся специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Они помогут с покраской скамеек не только на территории аллеи, но и на склоне Оми. Если возникнет необходимость, будет привлечена техника для финальной уборки.
Также Шелест рассказал о приезде в Омск скульптора Сергея Полегаева, который проверит, все ли нюансы соблюдены при установке бюстов олимпийских чемпионов.