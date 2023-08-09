Сергей Шелест рассказал, как проходит подготовка к открытию Аллеи олимпийцев

Он добавил, что в помощь подрядчику завтра присоединятся специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Они помогут с покраской скамеек не только на территории аллеи, но и на склоне Оми. Если возникнет необходимость, будет привлечена техника для финальной уборки.