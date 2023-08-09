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Сергей Шелест рассказал, как проходит подготовка к открытию Аллеи олимпийцев

9 августа 2023, 11:57
Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста
В своем телеграм-канале мэр рассказал о ходе работ и активных приготовлениях к субботнему празднику.

По словам Шелеста, до торжественного открытия нужно еще многое успеть: установить светильники, покрасить скамейки, завершить озеленение.

«Хоть „работа кипит“ словосочетание довольно избитое, по-другому, глядя на будущую аллею олимпийцев, не скажешь», — поделился мэр.

Он добавил, что в помощь подрядчику завтра присоединятся специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Они помогут с покраской скамеек не только на территории аллеи, но и на склоне Оми. Если возникнет необходимость, будет привлечена техника для финальной уборки.

Также Шелест рассказал о приезде в Омск скульптора Сергея Полегаева, который проверит, все ли нюансы соблюдены при установке бюстов олимпийских чемпионов.

Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста
Мэр Омска Шелест рассказал о ходе реализации проекта «Аллея олимпийских чемпионов»
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